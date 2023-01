Agence Nationale d’Information (NNA)

10h00 Session organisée par la municipalité de Saida avec la coopération de l’Organisation « Medcities » , sur les moyens d’utilisation du Système d’Information Géographique “SIG”

10h30 Le ministre de l’Education, Abbas Halabi et la directrice du Bureau régional de l’Unesco pour l’éducation dans les États arabes et représentante de l’Unesco au Liban Costanza Farina, lancent le Plan quinquennal pour l’éducation générale au Liban (5YP), au ministère de l’Education , en présence des représentants des Organisations mondiales et des ambassadeurs de certains pays concernés, ainsi que des doyens et des directeurs de toutes les Universités opérants au Liban.

10h30 Le ministre des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, l’ambassadeur de Turquie au Liban et le directeur de l’Agence turque Tika , effectuent une tournée au bâtiment du ministère des affaires étrangères au Centre-ville de Beyrouth, en cours de restauration par ladite association.

11h00 Réunion avec les ambassadeurs des pays arabes à l’invitation du ministre de l’Information, Ziad Makary , dans son bureau au ministère, pour discuter des activités organisées à Beyrouth a l’occasion de sa nomination « Beirut, Capital of Arab Media 2023 » .

11h00 signature d’une convention de coopération médicale entre l’hôpital gouvernemental de Tripoli et l’Université arabe de Beyrouth , sous le haut patronage et la présence du ministre de la Sante Diras Abyad, au ministère de la Santé.

12h00 Le ministre de la Justice, Henry Khoury, reçoit dans son bureau au ministère, l’ambassadeur d’Allemagne au Liban, Andreas Kindl.

