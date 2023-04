Agence Nationale d’Information (NNA)

Heure Sujet

Grève des auxiliaires de justice au Palais de Justice de Nabatiyeh pour une semaine.

11H00 Session de la commission parlementaire de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, présidée par le député Bilal Abdallah, pour étudier la proposition visant à amender l’article 47 de la loi instituant un syndicat obligatoire pour les infirmiers au Liban, et la proposition de loi visant à lutter contre les profits illégaux dans les secteurs médical et hospitalier.

12H00 Conférence de presse du chef du Parti national libéral, le député Camil Chamoun, pour évoquer le problème du déplacement syrien et son impact sur la situation libanaise, au siège du parti à Sodeco.

12H00 L’Université arabe de Beyrouth ouvre le “Centre de soins de santé – Services de diagnostic et de traitement”, sous les auspices du ministre sortant de la Santé Firas Abiad, au campus de l’Université.

13H00 Le ministre sortant de l’Information, Ziad Makary, reçoit, dans son bureau au ministère, une délégation du “Mouvement du renouveau national”.

=========N.A.