ANI – La Commissaire générale adjointe de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Lenny Steinseth, a expliqué les résultats de sa visite dans les camps palestiniens, de ses rencontres avec un certain nombre de responsables et d’associations palestiniens, et son évaluation de la situation des réfugiés au Liban.

Elle a souligné lors d’une conférence de presse au siège de l’agence que selon ses observations, le taux de pauvreté parmi les réfugiés palestiniens a augmenté entre 70 et 90 %, ce qui signifie que la plupart d’entre eux sont incapables d’assurer les nécessités de la vie quotidienne.

Elle a exprimé son inquiétude pour l’avenir des réfugiés palestiniens au Liban si l’agence ne peut pas leur apporter davantage de soutien.

La responsable a réclamé un plan d’urgence pour soutenir ces réfugiés, appelant à assurer un soutien financier urgent de 13.2 millions de dollars avant la fin de 2022, dans le but de soutenir les secteurs de l’hospitalisation, de la santé et du transport des élèves.

Concernant le choléra, elle a annoncé que l’UNRWA a entamé une campagne de sensibilisation à cette maladie. Elle a appelé la communauté internationale à fournir un appui supplémentaire si la maladie se propage dans les camps palestiniens.

