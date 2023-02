Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Information, Ziad Makary, a participé à l’inauguration du 8e Forum des Leaders des Médias dans la capitale jordanienne.

Ce Forum est organisé par le Forum médiatique arabe en coopération avec le ministère de la Communication gouvernementale de Jordanie, sous le parrainage du Premier ministre jordanien, Bechr Hani el-Khawasneh, en partenariat avec la Ligue des États arabes.

Le Forum portant le thème « Industrie de l’Information à l’ombre des mutations » a été lancé par le représentant du Premier ministre, ministre de la communication, Faysal El-Chaboul, en présence notamment du ministre Ziad Makary, du secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, l’ambassadeur Ahmad Rachid Khatabi et de responsables et de figures arabes du secteur des médias.

Le ministre Makary a prononcé un discours lors de la session inaugurale du Forum, remerciant les organisateurs pour leur invitation.

Il a appelé les ministres arabes de l’Information à participer aux activités prévues à Beyrouth les 23 et 24 février.

« Je profiterai de ma présence au Forum pour remercier l’ambassadeur Ahmad Rachid Khatabi, pour ses efforts persévérants, visant à assurer la réussite des activités prévues à Beyrouth. Et je profite également de cette occasion pour inviter les ministres et responsables présents à partager avec nous la joie de la célébration de « Beyrouth, capitale des médias arabes 2023 », a indiqué le ministre.

Et d’ajouter que le Liban n’est jamais sorti du giron arabe, tout comme l’arbre qui ne peut vivre sans ses racines.

« Beyrouth Capitale des médias arabes est une occasion pour accueillir nos frères arabes le 23 et le 24 février. Nous dirons ensemble au monde entier que Beyrouth ne meurt jamais, et si elle meurt, elle reste dressée comme un arbre et renait de nouveau. Beyrouth est dans l’attente de ses frères pour porter sa voix », a ajouté Makary.

Il a enfin rappelé avoir envoyé une lettre par l’intermédiaire des ambassadeurs arabes à Beyrouth, portant un message d’affection à leurs pays.

« J’ai indiqué aux diplomates et je répète que nous avons accepté de relever le défi, malgré la conjoncture politique et financière difficile, comptant sur les jeunes Libanais et Libanaises qui constituent un levier exceptionnel, grâce à leurs potentialités intellectuelles. Par l’intermédiaire de ces jeunes, nous prouverons au monde que Beyrouth est en vie, puisque son peuple est vivant », a conclu le ministre Makary.

Plus tard, le ministre Makary s’est exprimé lors de la première séance du Forum, portant le thème « Organisation des médias à l’ombre des mutations ».

Il a abordé dans son intervention la réalité actuelle et l’avenir des médias libanais à la lumière du monde en pleine mutation.

Il a expliqué la dimension de l’influence des médias sur l’opinion publique et son orientation.

« Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une scène tumultueuse du numérique et de la technologie que les médias suivent, avec des outils. On utilise parfois les ressources humaines et parfois l’intelligence artificielle, mais ils sont avant tout liés au sens journalistique et à la formation professionnelle », a-t-il dit.

« Il est vrai que le développement technologique énorme et croissant est à la pointe de toutes les professions, mais sa résonance dans les médias a un impact différent, une saveur différente et une double dimension. Les médias sont à la fois image des changements et porteur de ceux-ci. A partir de là, il se trouve face à deux défis : s’adapter aux changements rapides et en préserver le contenu sobre et profond. C’est l’objectif pour lequel nous œuvrons au sein du secteur de l’Information au Liban. Ce secteur qui s’emploie à l’harmonisation entre un édifice moderne et plein de charme et un sens original dérivé du crédit que nous ont laissés la plume et les penseurs les plus brillants », a-t-il ajouté.

Et le ministre Makary de poursuivre : « Et si la légende du phénix, toujours renaissant de ses cendres est la jumelle du Liban, alors nos médias sont aussi le phénix, car à chaque fois qu’un journal vieillit, un journal se rajeunit, et à chaque fois qu’une publication se lasse, un site monte, et chaque fois qu’un magazine est épuisé, une plate-forme se lève. Voici, nos médias, qui rejettent la pause et aspirent à un avenir radieux, marchent comme un éclair entre un journal traditionnel, un site Web développé, une application intelligente et une plateforme médiatique innovante et créative ».

