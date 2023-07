Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l#39;Information, Ziad Makary, a rencontreacute; lundi le chef de l#39;Union municipale de Baalbek, Chafic Kassem Chehadeacute;, accompagneacute; d#39;une deacute;leacute;gation.

nbsp;M. Chehadeacute; a salueacute; le professionnalisme du ministre Makary et son approche positive quant au ministegrave;re de l#39;Information, faisant l#39;eacute;loge de la performance de l#39;Agence nationale drsquo;information (ANI) et de sa couverture des nouvelles des municipaliteacute;s et des communauteacute;s locales.

Il a eacute;galement inviteacute; le ministre Makary agrave; parrainer la ceacute;reacute;monie en lrsquo;honneur de Mohammad Abou Esber le 6 aoucirc;t.

De son cocirc;teacute;, le ministre a souligneacute; la neacute;cessiteacute; d#39;une attitude positive et d#39;une diffusion objective et responsable de l#39;information.

