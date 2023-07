Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le premier vice-gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Wassim Mansouri, a fait savoir que quot;les reacute;serves de la Banque centrale sont minimesnbsp;raquo;, ajoutant lors d#39;une confeacute;rence de presse : quot;Notre choix est coheacute;rent et clair, c#39;est-agrave;-dire que peu important les raisons qui poussent le gouvernement agrave; demander des fonds agrave; la Banque centrale, ce sont des raisons totalement injustifieacute;es, et cela doit cesser complegrave;tement.quot;

Il a deacute;clareacute;: quot;Nous sommes soit confronteacute;s agrave; une poursuite de l#39;approche et des politiques preacute;ceacute;dentes, car les actifs de la banque sont limiteacute;s, il est donc neacute;cessaire de cesser de financer entiegrave;rement l#39;Eacute;tatquot;.

Il a souligneacute; qu#39;quot;aucun deacute;caissement de financement public ne sera jamais signeacute; en dehors de mes convictions et en dehors du cadre leacute;gal pour celaquot;, expliquant que quot;le pays ne peut pas continuer sans approuver les lois sur le controcirc;le des capitaux, la structuration des banques et l#39;eacute;quilibre financierquot;.

quot;Nous envisageons une courte peacute;riode de transition qui permet agrave; l#39;Etat d#39;ecirc;tre financeacute; conformeacute;ment agrave; une loi. La leacute;gislation pour le deacute;caissement des actifs obligatoires de la Banque du Liban doit ecirc;tre conditionneacute;e au retour des fonds, et la leacute;gislation doit ecirc;tre pour une dureacute;e deacute;termineacute;e et conditionnelle, et la loi permettra que les salaires soient payeacute;s en dollars selon une plateforme d#39;eacute;changequot;.

Il a poursuivi: quot;Je vous preacute;sente mes excuses. La banque centrale ne peut pas tracer la politique moneacute;taire et financiegrave;re. Nous devons coopeacute;rer avec le gouvernement et le parlement. Nous ne pouvons pas changer la situation actuelle par nous-mecirc;mesquot;.

Il a promis quot;une transparence totale dans notre travail, et nous insistons pour lever le secret bancairequot;.

=======N.A.