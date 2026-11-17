Les marchés reculent avant les résultats de Nvidia, tandis que pétrole et devises compliquent les arbitrages. Ce dossier du 17 novembre distingue cours horodatés, annonces industrielles et décisions monétaires. Il explique aussi leurs effets possibles sur les importations, le financement et les ménages libanais, sans confondre prévisions et faits établis.

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Les actions reculent, le pétrole remonte et le dollar conserve un rôle central dans les arbitrages. Le tableau économique du mardi 17 novembre 2026 ne se résume pourtant pas à une fuite générale devant le risque. Les investisseurs doivent distinguer les difficultés de gouvernance de Nvidia, les perspectives industrielles de l’intelligence artificielle, les contraintes du marché pétrolier et les décisions monétaires effectivement prises. Pour le Liban, ces mouvements extérieurs se transmettent surtout par la facture des importations, le financement et le pouvoir d’achat des revenus venus de l’étranger.

Point de marché établi à partir d’observations du 17 novembre entre 16 h 02 et 16 h 18 UTC, soit 18 h 02 à 18 h 18 à Beyrouth. Il ne s’agit pas d’un bilan de clôture mondial. Les valeurs européennes et américaines ci-dessous sont intrajournalières. Les références asiatiques correspondent à des séances terminées. Les flux peuvent être différés ; chaque horaire est celui de la cotation transmise, non une garantie de disponibilité en temps réel.

Marchés mondiaux du jour : une baisse étendue, pas une clôture définitive

À Wall Street, le S&P 500 s’établit à 7 336,38 points à 16 h 17 min 29 s UTC, en baisse de 1,08 % par rapport à la clôture précédente. Le Nasdaq Composite affiche 24 227,71 points au même instant, soit un recul de 1,15 %. Le Dow Jones atteint 50 887,63 points à 16 h 17 min 36 s, en retrait de 1,40 %. Les écarts sont calculés à partir des valeurs de référence de la séance précédente fournies avec les cotations.

En Europe, le CAC 40 est relevé à 8 235,36 points à 16 h 02 min 30 s UTC, soit −1,40 %. Le DAX allemand ressort à 26 107,71 points à 16 h 02 min 42 s, soit −1,85 %. Le FTSE 100 britannique cote 10 709,90 points à 16 h 02 min 45 s, en baisse de 1,58 %. Ces relevés précèdent les clôtures locales : les présenter comme les résultats définitifs de la journée serait incorrect.

En Asie, le Nikkei 225 termine à 58 860,43 points, en baisse de 1,34 %, selon la dernière valeur transmise à 6 h 45 min 03 s UTC. Le Hang Seng affiche 23 508,17 points et −0,55 %, avec un dernier horodatage à 8 h 08 min 36 s UTC. Les différences d’horaires interdisent de lire l’ensemble comme une photographie simultanée de toutes les places.

Ces données proviennent des flux publics de Yahoo Finance, consultés pour chaque instrument. Le fournisseur ne renvoie pas un délai chiffré uniforme dans les métadonnées utilisées. Les relevés européens ont un horodatage environ quinze minutes antérieur aux relevés américains. Il faut donc conserver ces heures, plutôt que leur substituer un label global « en direct ».

La baisse concerne des indices aux compositions très différentes. Elle ne peut pas être entièrement attribuée à une seule entreprise technologique. Un indice représente un portefeuille pondéré : le poids de quelques grandes valeurs, la structure sectorielle et le mode de calcul modifient sa sensibilité. Le recul d’un indice ne signifie pas que chaque entreprise qui le compose perd exactement la même proportion, ni que ses bénéfices ont diminué d’autant.

Nvidia : la gouvernance devient une variable économique

Nvidia a annoncé ce mardi la création d’un comité permanent du conseil consacré à la sécurité nationale, au contrôle des exportations et aux risques du commerce mondial. Selon son communiqué du 17 novembre, Suzanne Nora Johnson en assure la présidence, avec Stephen C. Neal et John O. Dabiri. Le dispositif doit s’appuyer sur des spécialistes extérieurs indépendants et se réunir au moins chaque trimestre.

Les équipes chargées de la sécurité nationale et de la conformité commerciale rendent compte au comité et, pour la conduite quotidienne, à la directrice générale par intérim Colette Kress. Cette annonce établit un changement de supervision interne. Elle ne constitue ni une conclusion d’enquête ni une certification selon laquelle tous les risques antérieurs seraient résolus.

Le communiqué du 12 novembre avait confirmé le départ immédiat de Jensen Huang de ses fonctions de dirigeant et d’administrateur. Colette Kress conserve parallèlement la direction financière ; Harvey C. Jones préside le conseil. L’entreprise assure vouloir poursuivre ses engagements clients et son calendrier industriel sans interruption. Cette continuité annoncée doit être distinguée d’une garantie indépendante sur l’exécution future.

Les résultats trimestriels sont annoncés pour ce mardi vers 13 h 20 en Californie, soit 21 h 20 UTC et 23 h 20 à Beyrouth. La conférence suit à 22 heures UTC, donc à minuit à Beyrouth dans la nuit du 17 au 18. Au moment des observations de ce dossier, ces comptes ne sont pas encore publiés. Il serait prématuré de leur attribuer la variation du titre, relevé à 155,08 dollars à 16 h 17 min 55 s UTC, soit −0,68 %.

Le mécanisme économique dépasse la seule réputation d’un dirigeant. Pour une entreprise qui vend des équipements stratégiques à l’échelle mondiale, la possibilité juridique de livrer, l’identification du client final et les procédures de conformité influencent le chiffre d’affaires réalisable. Un carnet de demandes commerciales n’a pas la même valeur si une partie des livraisons reste conditionnée à des autorisations. La surveillance réglementaire devient ainsi un paramètre de l’analyse industrielle, au même titre que les capacités de production ou les délais d’approvisionnement.

L’IA doit encore convertir ses promesses en recettes disponibles

Les comptes de fournisseurs plus petits permettent de comprendre une autre difficulté : entre une commande, une livraison et un encaissement, plusieurs mois peuvent s’écouler. Dans son communiqué du 16 novembre, POET Technologies annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 1,026 million de dollars, en hausse de 244 % sur un an. Mais les 30 000 moteurs optiques initialement attendus en 2026 doivent désormais être livrés au deuxième trimestre 2027. Une capacité additionnelle est annoncée pour le milieu de 2027.

L’entreprise indique disposer de 774,3 millions de dollars de trésorerie et de placements à court terme. Ce montant ne doit pas être confondu avec un revenu commercial : il décrit une ressource financière à une date donnée. Les flux de trésorerie consommés par l’exploitation atteignent 12,7 millions de dollars sur le trimestre. Le contraste entre moyens financiers, ventes encore modestes et calendrier industriel explique pourquoi le seul taux de croissance du chiffre d’affaires ne suffit pas à apprécier la trajectoire.

À l’autre extrémité, Aehr Test Systems a publié le 2 novembre un chiffre d’affaires trimestriel de 33 millions de dollars et relevé à 150 millions sa prévision de ventes pour l’exercice fiscal 2027. Le groupe annonce 46,7 millions de prises de commandes et un carnet effectif de 109,3 millions. Ce sont des données propres à un équipementier de test, pas une mesure de la rentabilité de toute l’intelligence artificielle.

Ces exemples ne constituent pas une sélection de titres à acheter. Ils illustrent des stades différents du cycle industriel. Une entreprise peut disposer d’une technologie recherchée mais devoir encore démontrer sa production en volume. Une autre peut déjà livrer, tout en restant sensible à la concentration de ses clients et à leur rythme d’investissement. Additionner leurs annonces sous une unique étiquette « boom de l’IA » efface précisément les risques que les comptes permettent de distinguer.

Consommation et emploi : les autres tests du cycle

La journée ne se joue pas uniquement dans les semi-conducteurs. Home Depot annonce le 17 novembre un chiffre d’affaires trimestriel de 43,4 milliards de dollars, en hausse de 4,9 %, et un bénéfice net de 3,7 milliards. Le bénéfice dilué atteint 3,72 dollars par action, contre 3,62 un an plus tôt, d’après sa publication de résultats. Le titre est pourtant observé à 339,98 dollars à 16 h 18 min 04 s UTC, en baisse de 2,17 %.

Ce contraste rappelle qu’une entreprise rentable peut décevoir le marché. Une cotation compare non seulement les comptes au passé, mais aussi les perspectives aux anticipations déjà incorporées dans le prix. Le sens de la variation ne suffit cependant pas à identifier la cause exacte : sans lecture détaillée de la réaction des investisseurs, il ne faut pas attribuer mécaniquement cette baisse à un poste précis du bilan ou à une phrase de la direction.

Au Royaume-Uni, l’Office for National Statistics publie un taux de chômage de 4,6 % pour juillet à septembre 2026, en baisse de 0,3 point sur le trimestre. Le taux d’emploi des 16 à 64 ans atteint 75,4 % et l’inactivité 20,8 %. Ces données publiées aujourd’hui décrivent une période passée de trois mois, pas les embauches de la seule journée.

L’institut demande de les rapprocher d’autres indicateurs et souligne la volatilité de certaines estimations. Une baisse du chômage ne se lit pas isolément : elle peut accompagner une hausse de l’emploi, mais sa signification dépend aussi des entrées et sorties de la population active. Les évolutions de salaires, d’heures travaillées et de postes vacants complètent donc le diagnostic. Aucun de ces chiffres ne permet, à lui seul, d’annoncer la prochaine décision de la Banque d’Angleterre.

Les taux votés ne sont pas les taux anticipés

Aux États-Unis, la dernière décision du Comité de politique monétaire, le 28 octobre, maintient la fourchette des fed funds entre 3,75 % et 4 %. Deux membres, Lisa Cook et Beth Hammack, souhaitaient une hausse d’un quart de point. Le communiqué souligne une activité solide et une inflation encore élevée. Cette décision constitue le cadre en vigueur ; ce n’est pas une nouvelle annonce du 17 novembre.

Le taux directeur, le rendement d’une obligation à dix ans et le coût d’un prêt bancaire répondent à des déterminants différents. Le premier est fixé par la banque centrale. Le deuxième incorpore notamment des anticipations de politique monétaire, d’inflation et une rémunération du risque de durée. Le troisième ajoute les caractéristiques de l’emprunteur, les garanties, la concurrence bancaire et les frais. Une stabilité du premier n’empêche donc pas les deux autres de bouger.

Pour les entreprises, l’effet concret dépend du calendrier de refinancement. Une dette à taux fixe déjà émise ne devient pas intégralement plus chère du jour au lendemain. En revanche, un nouveau projet financé aujourd’hui ou un emprunt arrivant à échéance peut rencontrer des conditions différentes. C’est pourquoi une analyse du coût du capital doit examiner les échéances et la trésorerie, plutôt que déduire une charge immédiate de chaque mouvement de taux de marché.

Pétrole : le rebond du jour ne supprime pas les fragilités

Le contrat à terme de Brent suivi sous le symbole BZ=F est relevé à 93,57 dollars le baril à 16 h 07 min 42 s UTC, en hausse de 1,22 % sur sa référence précédente. Le WTI suivi sous CL=F cote 86,90 dollars à 16 h 07 min 55 s, soit +1,38 %. Il s’agit de cotations à terme diffusées par Yahoo Finance, non du prix du pétrole livré dans un port libanais. Le contrat d’or GC=F affiche 3 873,80 dollars l’once à 16 h 07 min 57 s, en hausse de 0,54 %.

Le rapport de novembre de l’Agence internationale de l’énergie, publié le 13, décrit une reprise de l’offre mondiale : 105,4 millions de barils par jour en octobre. Les stocks observés augmentent de 52 millions de barils, mais les volumes en mer progressent de 86 millions tandis que les stocks terrestres continuent de reculer. Cette composition importe autant que le total : du pétrole en transit n’est pas immédiatement disponible dans les réservoirs des utilisateurs.

L’agence estime la demande moyenne de 2026 à 102,3 millions de barils par jour, en baisse de 2,7 millions sur un an. Cette moyenne annuelle ne doit pas être soustraite à la production du seul mois d’octobre pour fabriquer un excédent mensuel. Les périodes et les périmètres doivent correspondre avant toute comparaison.

Dans ses prévisions publiées le 10 novembre et arrêtées le 5, l’agence américaine EIA anticipe un Brent moyen proche de 100 dollars en novembre et décembre, puis une détente progressive en 2027. Elle souligne que les routes plus longues et les risques d’interruption peuvent limiter l’effet immédiat d’une reconstitution des stocks. Il s’agit d’un scénario conditionnel, pas d’un cours promis ni d’un prix auquel un importateur peut acheter aujourd’hui.

La lecture économique est donc double. Une offre qui se rétablit exerce une pression à la baisse, toutes choses égales par ailleurs. Mais la localisation des volumes, leur qualité, le raffinage et le transport peuvent maintenir des tensions sur certains produits. Un marché mondial mieux approvisionné en brut peut coexister avec un diesel encore coûteux pour un consommateur particulier. La facture finale dépend de la chaîne complète, pas uniquement du premier maillon.

Devises : ce que signifie un euro à 1,0989 dollar

La Banque centrale européenne publie pour le 17 novembre une référence de 1,0989 dollar pour un euro. Les autres références comprennent 175,05 yens, 0,83305 livre sterling et 0,9233 franc suisse par euro. Il s’agit de taux informatifs : la BCE déconseille leur utilisation comme prix de transaction. La concertation a normalement lieu vers 14 h 10 et la publication vers 16 heures en Europe centrale.

Pour illustrer l’ordre de grandeur, une facture de 100 000 euros représente 109 890 dollars à cette référence, avant frais. Ce calcul n’est pas un devis bancaire. Le coût réel dépend du taux proposé à l’instant du paiement, de la commission et des éventuels frais de transfert. Deux prestataires affichant une commission différente peuvent aboutir à un coût final inversé si leur marge de change diffère.

Pour un ménage recevant un revenu dans une monnaie et dépensant dans une autre, le change agit comme un second prix. Un salaire stable en euros peut acheter davantage ou moins de biens facturés en dollars sans aucune modification du contrat de travail. Inversement, une entreprise encaissant en dollars et achetant en euros voit son coût varier même lorsque le fournisseur garde le même tarif. Le sens de l’effet dépend toujours de la monnaie des recettes et de celle des dépenses.

Liban : la transmission passe par les factures et le crédit

Pour le Liban, l’intérêt de ces mouvements n’est pas de reproduire chaque oscillation de Wall Street. Il est de comprendre ce qui peut modifier les coûts et la disponibilité du financement. Le pétrole influence directement les dépenses énergétiques et indirectement le transport. Le change modifie la contre-valeur des achats et des revenus. Les conditions financières extérieures peuvent affecter les partenaires commerciaux, les investisseurs et les ménages de la diaspora.

Une baisse du brut n’annonce toutefois pas une baisse identique et immédiate de la dépense locale. Le stock a pu être acheté à un prix plus élevé ; le produit raffiné peut suivre une trajectoire différente ; le fret, les assurances et les marges peuvent évoluer séparément. Le même raisonnement vaut pour une hausse : il faut connaître les contrats et le calendrier de renouvellement avant d’en déduire l’ampleur exacte de la répercussion. Aucun nouveau tarif libanais n’est extrapolé ici à partir du seul Brent.

Le dossier bancaire demeure distinct. Dans son communiqué de fin de mission des 10 au 13 novembre, reproduit par Mirage News, le FMI fait état de progrès mais indique qu’un travail supplémentaire reste nécessaire pour convenir d’une stratégie durable. Il insiste sur l’application du cadre de résolution bancaire et sur une répartition des pertes respectant la hiérarchie des créances. Les remboursements envisagés doivent être compatibles avec les liquidités du secteur, la solvabilité de la banque centrale et la soutenabilité de la dette publique. Ce texte ne vaut pas annonce d’un accord final.

L’enjeu économique consiste à distinguer un droit à remboursement d’une capacité de paiement immédiate. Une créance peut être reconnue sans que toutes les ressources correspondantes soient disponibles à court terme. À l’inverse, un calendrier très rapide mais non financé peut créer une promesse fragile. La crédibilité d’une solution dépend donc simultanément de l’évaluation des actifs, de l’attribution des pertes, des ressources mobilisables et du rythme des versements.

Cette distinction concerne aussi le redémarrage du crédit. Une banque qui traite des paiements courants n’est pas nécessairement en mesure de financer de nouveaux investissements à long terme. Pour prêter durablement, elle doit disposer de ressources stables, de fonds propres et d’une visibilité sur ses engagements. La normalisation ne se mesure donc pas uniquement au nombre d’opérations réalisées aux guichets, mais à la capacité de transformer une épargne disponible en financement productif sans recréer des déséquilibres.

Comprendre : trois prix, trois risques pour une entreprise

Prenons une entreprise fictive qui doit payer une machine en euros, une livraison en dollars et financer une partie de son achat par emprunt. Son risque de change porte sur la conversion des euros. Son risque logistique porte sur le transport. Son risque de financement porte sur le taux, les frais et la durée du prêt. Ces trois composantes peuvent évoluer en sens contraire. Une amélioration sur l’une ne garantit donc pas une réduction du coût total.

Dans un exemple purement pédagogique, un équipement de 10 000 euros coûte 11 000 dollars avec un taux de 1,10 dollar pour un euro. À 1,05, le même équipement revient à 10 500 dollars, soit 500 dollars de moins avant frais. Mais si le transport augmente simultanément de 600 dollars, l’économie de change est plus que compensée. L’entreprise paie finalement davantage, alors même que la devise lui est devenue plus favorable.

Le financement ajoute une autre dimension. À capital identique, une durée plus longue peut réduire une mensualité tout en augmentant les intérêts cumulés. Un délai de paiement fournisseur peut soulager la trésorerie, mais être intégré dans le prix commercial. Une remise pour paiement immédiat peut être intéressante seulement si l’entreprise n’a pas à emprunter plus cher pour en profiter. Il faut comparer les flux complets et leurs dates, pas un seul pourcentage isolé.

La même prudence s’applique à la Bourse. Un cours est le prix d’une transaction marginale, pas une expertise définitive de tous les actifs d’une société. Une capitalisation n’est pas de la trésorerie disponible. Un carnet de commandes n’est pas du chiffre d’affaires déjà encaissé. Un bénéfice comptable n’est pas toujours un flux de trésorerie libre. Ces distinctions expliquent pourquoi des annonces favorables peuvent coexister avec des besoins de financement et une forte volatilité.

Ce qui permettra de préciser le diagnostic

Le premier rendez-vous identifié reste la publication des comptes de Nvidia ce soir. Les chiffres de ventes, les perspectives et les commentaires de direction permettront de distinguer la trajectoire opérationnelle des changements de gouvernance. La réaction après clôture ne devra pas être confondue avec la séance régulière décrite ici. Les cotations nocturnes peuvent aussi se former avec une liquidité différente.

Pour l’énergie, le signal à suivre n’est pas seulement le niveau du Brent, mais la disponibilité effective des produits et les coûts de transport. Pour les devises, la référence quotidienne éclaire les comparaisons sans remplacer les conditions obtenues auprès d’un intermédiaire. Pour le Liban, des textes adoptés, des modalités de résolution applicables et des engagements financiers chiffrés auront davantage de portée qu’une formule générale sur le retour de la confiance. Le fil conducteur du dossier reste le même : distinguer une annonce, une ressource disponible et un paiement effectivement réalisable.

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