Mark Twain à Baalbeck : "aucune œuvre humaine ne les égale" 🏛️
En 1867, l'écrivain américain découvre les ruines de Baalbeck et s'en moque autant qu'il s'en émerveille — avant d'en faire l'un des chapitres les plus lus de son premier best-seller.
Mark Twain à Baalbeck : « aucune œuvre humaine ne les égale » 🏛️
Mark Twain à Baalbeck : « aucune œuvre humaine ne les égale » 🏛️ En 1867, l’écrivain américain découvre les ruines de Baalbeck et s’en moque autant qu’il s’en émerveille — avant d’en faire l’un des chapitres…
Mark Twain à Baalbeck : "aucune œuvre humaine ne les égale" 🏛️
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