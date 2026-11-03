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Mark Twain à Baalbeck : « aucune œuvre humaine ne les égale » 🏛️

· 1 min de lecture · 27 vues

Mark Twain à Baalbeck : « aucune œuvre humaine ne les égale » 🏛️ En 1867, l’écrivain américain découvre les ruines de Baalbeck et s’en moque autant qu’il s’en émerveille — avant d’en faire l’un des chapitres…

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Mark Twain à Baalbeck : "aucune œuvre humaine ne les égale" 🏛️

En 1867, l'écrivain américain découvre les ruines de Baalbeck et s'en moque autant qu'il s'en émerveille — avant d'en faire l'un des chapitres les plus lus de son premier best-seller.

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