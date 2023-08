Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l#39;Inteacute;rieur par inteacute;rim, Bassam Mawlawi, a confirmeacute;, apregrave;s la reacute;union du Conseil central de seacute;curiteacute;, que laquo;nbsp;les forces de lrsquo;ordre sont entiegrave;rement mobiliseacute;es pour suivre l#39;eacute;volution de la situation et proteacute;ger les citoyensnbsp;raquo;, assurant que laquo;nbsp;les enquecirc;tes sont en cours sous lrsquo;eacute;gide des autoriteacute;s judiciaires compeacute;tentesraquo;.

Il a indiqueacute; que quot;les forces de lrsquo;ordre ont traiteacute; lrsquo;incident de Kahaleacute; de maniegrave;re agrave; proteacute;ger les citoyens et la paix civilequot;, soulignant quot;le rocirc;le central joueacute; par les forces de lrsquo;ordre et les autoriteacute;s judiciaires pour parvenir agrave; la paix civile et agrave; la stabiliteacute; dans le paysquot;.

Concernant le crime d#39;Ain Ebel, le ministre a deacute;clareacute; que quot;les enquecirc;tes se poursuivent et nous tenons agrave; preacute;venir toute discordenbsp;raquo;, ajoutant que laquo;nbsp;les informations disponibles montrent qursquo;il nrsquo;y a pas une raison partisanenbsp;raquo;. nbsp;

=======N.A.