Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le département de météorologie à la direction de l’aviation civile a prévu, pour demain jeudi, un ciel nuageux avec une baisse supplémentaire des températures, un temps pluvieux, des orages et de la neige à 1400 mètres d’altitude.

Les températures prévues sont les suivantes : sur le littoral, entre 13 et 24 degrés Celsius, en montagne entre 11 et 21 degrés Celsius et dans la Békaa entre 9 et 19 degrés Celsius

Vent du nord-ouest, avec une vitesse allant de 15 à 45 km/h.

Visibilité: bonne.

Humidité sur le littoral: 30 à 60%.

Pression atmosphérique: 760 mm Hg.

Mer modérée. Température de la surface de l’eau: 18 degrés Celsius.

Lever du soleil: 6H16

Coucher du soleil: 15H28

=========N.A.