Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le patriarche maronite Mgr Béchara Rahi a présidé l’office religieux célébré en la cathédrale St Georges des maronite au centre-ville, en mémoire des martyrs du 4 août 2020 et en union de prière avec les blessés.

Dans son homélie, Mgr Rahi a souligné que “nous nous trouvons aujourd’hui face à deux crimes, l’explosion au port et le blocage de l’enquête. Le blocage de l’enquête n’est pas moins grave que l’explosion, parce que c’est un acte volontaire qui a atteint le stade de semer la discorde entre les familles des victimes.”.

Il a souligné que la population veut que justice soit faite, réaffirmant son refus que certains suspects restent en liberté et que des innocents soit détenus.

Mgr Rahi a déclaré que l’État n’a pas le droit de s’abstenir de mener une enquête locale et de paralyser, en parallèle, une enquête internationale. “Ce qui est étonnant, c’est que le crime du port de Beyrouth n’a pas été en tête des priorités du gouvernement ni avant, ni après sa démission”, a-t-il martelé.