Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a tenu mardi au Grand Sérail une réunion consacrée à l’examen des revendications des enseignants, en présence du ministre sortant de l’Education Abbas Halabi, du ministre sortant des Finances, Youssef Khalil, du directeur général du ministère des Finances George Maarrawi, du directeur général du ministère de l’Education Imad Achkar et du conseiller de M. Mikati, Nicolas Nahhas.

“Nous avons discuté des demandes du ministère de l’Education et des lignes de crédit requises, en plus des moyens de répondre aux doléances des enseignants afin de mettre fin à leur grève et de retourner dans les salles de classe pour sauver l’année scolaire”, a déclaré M. Halabi aux journalistes.

Sur un autre plan, M. Mikati a présidé une réunion périodique consacrée à l’examen du budget de l’Etat pour l’exercice 2023, en présence du vice-Premier ministre Saadé Chami, du ministre des Finances Khalil, du directeur général du ministère des Finances George Maarrawi, du chef du département des recettes au ministère des Finances, Louay Chehade, et des conseillers de M. Mikati Nicolas Nahhas et Samir Daher.

===========N.A.