Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre, Najib Mikati, a indiqué dimanche que le lancement des opérations d’exploration dans les eaux libanaises aura des effets positifs au court et moyen terme, et assurera des opportunités de travail au secteur des services pétroliers et aux jeunes libanais.

Il a ajouté qu’en cas de l’exploration de quantités commerciales, le travail sera accéléré pour assurer au marché, notamment aux usines d’électricité, le gaz naturel, contribuant ainsi à la croissance de l’économie locale.

Mikati avait parrainé au Grand-Sérail la cérémonie de signature des deux annexes de l’accord modifié sur l’exploration et production du pétrole dans les blocs offshores 4 et 9, à l’occasion de l’adhésion de Qatar Energy au consortium aux côtés de Total Energy et d’Eni.

===============D.CH.