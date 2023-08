Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre Najib Mikati a deacute;clareacute; lors de la reacute;union du Conseil des ministres qui s#39;est tenue au Grand Seacute;railnbsp;:nbsp;laquo;nbsp;Notre reacute;union a lieu une semaine apregrave;s un grave eacute;vegrave;nement seacute;curitaire repreacute;senteacute; par l#39;incident tragique survenu dans le village de Kahaleacute; qui a entraicirc;neacute; la mort de deux personnes. Cette affaire fait l#39;objet d#39;une enquecirc;te meneacute;e par l#39;armeacute;e sous la supervision de la justice compeacute;tentenbsp;raquo;.nbsp;

Il a ajouteacute; : quot;Ce que nous devions faire en tant que gouvernement, nous l#39;avons fait avec conscience et responsabiliteacute;. Nous saluons les mesures prises par l#39;armeacute;e pour reacute;tablir la situation et saluons ses efforts, car elle contribue au renforcement de l#39;Eacute;tatnbsp;raquo;.

Il a poursuivi : quot;Agrave; ceux qui demandent ougrave; eacute;tait l#39;Eacute;tat et le gouvernement lors de cet eacute;veacute;nement, je reacute;ponds que l#39;Eacute;tat est preacute;sent avec toutes ses institutions, son armeacute;e et ses forces de seacute;curiteacute;, mais l#39;Eacute;tat ne peut fonctionner correctement sans la coopeacute;ration de tous et leur soutien. Il n#39;y a pas de solution autre que l#39;Eacute;tat lui-mecirc;me et la mise des capaciteacute;s de chacun agrave; son service, c#39;est la seule voie vers le salutnbsp;raquo;.

laquo;Certains aiment reacute;peacute;ter par pure consideacute;ration politique que le gouvernement est absent de l#39;accomplissement de ses devoirs. Le gouvernement fait plus que ce qui est attendu de lui, et la question que je pose est la suivante : qu#39;attend-t-on du gouvernement dans une peacute;riode de gestion des affaires courantes, autre que la gestion quotidienne des affaires des citoyens, le maintien des fondements de l#39;Eacute;tat et leur renforcement autant que possible, et la reacute;alisation des projets de lois neacute;cessaires ?nbsp;raquo;, a-t-il interrogeacute;.

Il a ajouteacute; : quot;Nous avons preacute;pareacute; de nombreuses reacute;formes requises dans le cadre du plan de relance, et nous espeacute;rons que le Parlement, qui se reacute;unira demain, les adoptera apregrave;s avoir pris en compte toutes les observations neacute;cessaires des deacute;puteacute;s agrave; ce sujetnbsp;raquo;.

Le premier a annonceacute; qursquo;une commission mise en place remettra en question la loi sur la Monnaie et le creacute;dit et se reacute;unira dans deux jours pour cette fin.

