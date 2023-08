Agence Nationale d’Information (NNA)

nbsp;

ANI – Le Premier ministre sortantnbsp;Najib Mikati a espeacute;reacute; sur son compte Twitter que laquo;nbsp;la justice apparaitra le plus tocirc;t possible dans lrsquo;affaire de lrsquo;explosion du port de Beyrouth le 4 aoucirc;t 2020nbsp;raquo;.

nbsp;

nbsp;

quot;Parce que la veacute;riteacute; seule panse les blessure, lrsquo;espoir, tout l#39;espoir, c#39;est que le soleil de la justice apparaisse le plus tocirc;t possible dans l#39;affaire de l#39;explosion du port de Beyrouth, afin que les acirc;mes des martyrs puissent reposer en paix, et les blesseacute;s et les familles des victimes seront consoleacute;squot;, a-t-il dit.

nbsp;

nbsp;

nbsp;

========N.A.