Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Le premier ministre Najib Mikati a indiqueacute; que la reacute;union du processus de Rome constitue un pas vers lrsquo;avant pour lrsquo;eacute;tablissement drsquo;un partenariat strateacute;gique, ainsi que pour le renforcement de la coordination entre lrsquo;Union europeacute;enne, les pays meacute;diterraneacute;ens et le Liban. Il a souligneacute; : quot;Notre objectif commun est de reacute;pondre efficacement agrave; la crise des deacute;placeacute;s, drsquo;une maniegrave;re conforme aux attentes des pays de la reacute;gion, tout en preacute;servant la paix et la seacute;curiteacute; au Liban.quot;

Lors de la Confeacute;rence de Rome, Mikati a preacute;ciseacute; : quot;Mecirc;me si le Liban nrsquo;a pas signeacute; lrsquo;accord du Haut commissariat des Nations unies pour les reacute;fugieacute;s de 1951, il faut reconnaicirc;tre qursquo;il fait preuve de flexibiliteacute; en fournissant des aides et une assistance aux Syriens, avec des ressources tregrave;s limiteacute;es.quot;

Pour le premier ministre, la vraie question qui se pose est le suivante : quel avenir envisagent les deacute;placeacute;s ? Considegrave;rent-ils que le Liban est leur reacute;sidence permanente ? quot;La position du Gouvernement libanais, confirme Mikati, est que quot;puisque le conflit en Syrie est termineacute;, un plan doit ecirc;tre mis en place pour assurer le retour sucirc;r des deacute;placeacute;s dans leur pays. Les organisations internationales doivent financer les familles qui deacute;cident de retourner dans leur patrie, et non leur seacute;journbsp;au Liban.quot; Il a poursuivi : quot;Actuellement, la situation au Liban est critique, surtout apregrave;s avoir accueilli le plus grand nombre de reacute;fugieacute;s au monde, compte tenu de son nombre drsquo;habitants. Malheureusement, la deacute;cision du Parlement europeacute;en semble ignorer toutes les complexiteacute;s et les deacute;fis auxquels le Liban est confronteacute;.quot;

Et de conclure : quot;Le Liban est precirc;t agrave; mettre en place un plan pour reacute;gler cette crise. Nous tenons agrave; renforcer la coopeacute;ration avec lrsquo;UE pour atteindre cet objectif.quot;

D.CH.