Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a souligné que la session du cabinet d’aujourd’hui “se tient dans son cours normal, compte tenu des affaires clés qui nécessitent une réunion du Conseil des ministres”.

“Le défi aujourd’hui est de traiter les affaires urgentes, et les demandes des gens ne peuvent pas dépendre de la mauvaise humeur ou des paris politiques de quelqu’un”, a déclaré M. Mikati lors d’une réunion du cabinet au Grand Sérail, réaffirmant que la séance d’aujourd’hui est plus que pressante.

“Jouer sur les instincts sectaires des gens à des fins qui ne sont plus cachées est injuste et irresponsable”, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que “le gouvernement actuel ne cherche pas à remplacer le président de la République”, a-t-il assuré. “Il est honteux d’alléguer que ce gouvernement est responsable de prolonger le vide présidentiel ou de retarder l’élection présidentielle”, a-t-il poursuivi.

“La session d’aujourd’hui est une réponse à un devoir national et une prise de responsabilité nationale, constitutionnelle, morale et légale afin de répondre aux besoins pressants des gens”, a-t-il souligné.

M. Mikati a déclaré que la dernière session et celle-ci, en plus de toute mesure gouvernementale à venir, sont conformes à la Constitution, au partenariat et au Pacte national, et ne constituent en aucun cas une défiance ou une provocation de quelque côté que ce soit ».

