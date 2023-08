Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le Premier ministre sortant Nagib Mikati a confeacute;reacute; mardi dans lrsquo;apregrave;s-midi au Seacute;rail avec une deacute;leacute;gation de TotalEnergies en preacute;sence du ministre sortant de lrsquo;Energie Walid Fayad et du directeur de lrsquo;Autoriteacute; de reacute;gulation du secteur peacute;trolier, Wissam al Zahabi.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; La deacute;leacute;gation eacute;tait formeacute;e de Romain de La Martiniegrave;re, directeur nbsp;geacute;neacute;ral de TotalEnergies au Liban, Laurent Vivier, principal de l#39;exploration au Moyen-Orient, de Julien Pouget, directeur principal de l#39;exploration et de la production en Asie.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Lors de la rencontre, M.Mikati a estimeacute; que le deacute;but des travaux drsquo;exploration le 14 du mois en cours constitue laquo; un tournantnbsp;plein drsquo;espoir pour le Libannbsp;raquo;, rappelant que laquo;nbsp;si les reacute;sultats de ces travaux srsquo;avegrave;rent concluants ils permettrontnbsp; de fournir au Liban des ressources importantes pour une sortie de crisenbsp;raquo; Il a appeleacute; toutes les parties agrave; mettre de cocirc;teacute; leurs inteacute;recirc;ts personnels et de reacute;fleacute;chir agrave;nbsp;lrsquo;inteacute;recirc;tnbsp;de la nation.