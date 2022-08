Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre désigné, Najib Mikati, a présidé vendredi une réunion de la commission de sécurité alimentaire” au Grand Sérail.

A l’issue de la réunion, le ministre sortant de l’Economie et du Commerce, Amine Salam, a indiqué que le comité avait discuté de trois questions principales qui préoccupent les citoyens au niveau de la sécurité alimentaire.

« Premièrement, la réunion a discuté des moyens de mettre fin à la crise du pain sur les marchés libanais. (…) Nous avons tous espoir et confiance que si les efforts se poursuivent au rythme actuel, il n’y aura plus de crise du pain, d’autant plus que le prêt de la Banque mondiale sera mis en œuvre d’ici un mois et que les crédits nécessaires resteront ouverts pour importer du blé jusqu’à ce que le prêt susmentionné soit mis en œuvre », a expliqué M. Salam.

“Quant au deuxième problème, qui est très important, il s’agit d’une décision d’encourager la production locale de blé dur et tendre”, a ajouté M. Salam, demandant l’achat de blé produit au Liban, soit environ 40 000 tonnes, par des moulins locaux.

“En ce qui concerne le troisième problème, M. Mikati a demandé à la direction de la protection des consommateurs du ministère de l’Economie la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires pour contrôler et surveiller les prix du marché dans tous les secteurs dans les semaines et les mois à venir”, a-t-il ajouté.

Sur un autre plan, M. Mikati a reçu l’ambassadeur d’Irak au Liban, Haider Al-Barak, et lui a remis une lettre au gouvernement irakien demandant une prolongation d’un an du contrat de carburant avec le Liban.

