Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre sortant Najib Mikati a preacute;sideacute; mercredi au Grand Seacute;rail une reacute;union du comiteacute; ministeacute;riel chargeacute; d#39;eacute;laborer un plan d#39;action pour la mise en oeuvre de la strateacute;gie nationale de protection socialequot;, en preacute;sence des ministres sortants, de l#39;Education et de l#39;Enseignement supeacute;rieur, Abbas Halabi, de la Justice, Henry Khoury, des Finances Youssef Khalil et des Affaires sociales Hector Hajjar, de lrsquo;Economie, Amine Salam et de Santeacute;, Firas Abiad.

Au terme de la reacute;union, le ministre Hajjar a souligneacute; lrsquo;importance laquo;nbsp;d#39;apporter des modifications agrave; la strateacute;gie de mai 2022, et les Libanais seront les seuls agrave; en beacute;neacute;ficier, alors que tous ceux qui nrsquo;ont pas la nationaliteacute; libanaise reccedil;oivent le soutien des institutions internationalesnbsp;raquo;.

Il a ajouteacute; : laquo; Nous avons termineacute; la reacute;daction et l#39;avons preacute;senteacute;e aujourd#39;hui au Comiteacute; ministeacute;riel, et nous avons demandeacute; aux ministres de faire part de leurs observations agrave; ce sujet, et nous avons jusqu#39;au 22 de ce mois pour lrsquo;achever et l#39;adopter en Conseil des ministresnbsp;raquo;.

M. Mikati a rencontreacute; les ministre Khoury et Hajjar avec lesquels il a nbsp;discuteacute; du dossier des deacute;placeacute;s syriens.

Le Premier ministre a reccedil;u la ministre ghaneacute;enne des Affaires eacute;trangegrave;res, Shirley Ayorkornbsp;Botchway, agrave; la tecirc;te d#39;une deacute;leacute;gation. Au cours de l#39;entretien, ils ont discuteacute; des relations bilateacute;rales et du renforcement de la coopeacute;ration entre les deux pays.

=======N.A.