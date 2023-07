Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le Premier ministre sortant Najib Mikati preacute;side en ce moment, au Grand Seacute;rail, une reacute;union consacreacute;e agrave; l#39;aeacute;roport international Rafic Hariri de Beyrouth (AIB), avec la participation des ministres sortants de l#39;Inteacute;rieur et des Municipaliteacute;s Bassam Mawlawi, du Tourisme Walid Nassar, des Travaux publics et des Transports Ali Hamieacute;, du directeur geacute;neacute;ral de la Sucirc;reteacute; geacute;neacute;rale (SG) Elias Baiuml;ssari, du directeur geacute;neacute;ral de l#39;aviation civile Fadi Al-Hassan et du preacute;sident et directeur geacute;neacute;ral de la Middle East Airlines (MEA) Mohammad Al-Hout.

=======N.A.