ANI – Le Premier ministre Najib Mikati a reçu le ministre qatari de l’Énergie, président exécutif de Qatar Energy, Saad Ben Chrida el-Kaabi, le président exécutif de Total Energy, Patrick Pouyanné et le président exécutif d’Eni, Claudio Descalzi, en présence du ministre de l’Énergie Walid Fayyad.

Cet entretien est tenu avant la signature des deux accords annexes sur l’exploration et la production du pétrole dans les deux bloc 4 et 9, suite à l’adhésion de Qatar Energy au consortium en partenariat avec Total et Eni.

