Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre, Najib Mikati, a remercié l’administration américaine pour les efforts qu’elle a déployés afin de finaliser l’accord sur le tracé des frontières au Liban sud.

S’exprimant à l’occasion de la signature des deux annexes des accords relatifs à l’exploration et à la production dans les deux blocs 4 et 9, Mikati a salué le médiateur américain, Amos Hochstein qui a conduit le processus des négociations avec professionnalisme, précision et patience afin de parvenir à un accord.

Il a également salué le suivi persévérant assuré par l’ambassadrice américaine à Beyrouth, Dorothy Shea.

