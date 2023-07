Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre Najib Mikati, a rencontreacute; lundi au Grand Seacute;rail, en preacute;sence du ministre des Affaires eacute;trangegrave;res Abdallah Bou Habib, le commandant de la Finul, le geacute;neacute;ral Aroldo Lazaro, agrave; la tecirc;te d#39;une deacute;leacute;gation.

Le ministre Bou Habib a annonceacute; apregrave;s la reacute;union : laquo; La situation seacute;curitaire dans le sud a eacute;teacute; discuteacute;e, et la Finul nous a transmis la demande de la partie israeacute;lienne de retirer la tentenbsp;raquo;. laquo;nbsp;Notre reacute;ponse a eacute;teacute; que nous voulons qu#39;ils se retirent du nord de Ghajar, qui est consideacute;reacute; comme un territoire libanaisnbsp;raquo;, a-t-il dit, affirmant que laquo;nbsp;la partie libanaise a enregistreacute; environ 18 violations israeacute;liennes des frontiegrave;resnbsp;raquo;.

Concernant la reacute;solution 1701 de l#39;ONU et le renouvellement du mandat de la FINUL, il a deacute;clareacute; : quot;Le rapport du Secreacute;taire geacute;neacute;ral des Nations Unies sera discuteacute; le 20 juillet, et le renouvellement aura lieu dans la derniegrave;re semaine du mois drsquo;aoucirc;tnbsp;raquo;, faisant savoir que laquo;nbsp;le Premier Le ministre les a informeacute;s que je preacute;siderai la deacute;leacute;gation libanaise agrave; New Yorknbsp;raquo;.

