Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre sortant Najib Mikati a rencontré le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken à New York, en présence du ministre sortant des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, de la représentante permanente du Liban auprès des Nations unies, l’ambassadrice Amal Mdallaly, et du conseiller diplomatique du président Mikati, l’ambassadeur Boutros Assaker, ainsi que du côté américain, la sous-secrétaire d’Etat aux Affaires politiques Victoria Nuland et le médiateur américain en charge des négociations sur la démarcation de la frontière maritime, Amos Hochstein.

M. Blinken a qualifié de « constructive » la réunion avec M. Mikati, soulignant la nécessité de tenir des élections présidentielles dans les délais et de mettre en oeuvre les réformes.

« Les Etats-Unis continueront de travailler avec le Liban pour parvenir à la paix et à la prospérité », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, le Premier ministre Mikati a déclaré : “Tous les dossiers ont été discutés, et la nécessité de tenir des élections présidentielles a été particulièrement soulignée, et nous espérions le soutien au Liban de tous ceux qui sont en mesure de le faire”.

“Nous avons également discuté des questions liées aux déplacés syriens et à l’accord avec le Fonds monétaire international et l’électricité, notamment le dossier éducatif ».

En réponse à une question, il a déclaré : « Le dossier de la démarcation des frontières maritimes connaît de grands progrès ».

=======N.A.