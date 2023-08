Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre sortant Najib Mikati a tenu mardi une reacute;union au Grand Seacute;rail, en preacute;sence du ministre des Deacute;placeacute;s, Issam Charafeddine, du directeur geacute;neacute;ral par inteacute;rim de la Sucirc;reteacute; geacute;neacute;rale (SG), le geacute;neacute;ral Elias al-Baissari, pour discuter du nouveau deacute;placement syrien vers le Liban.

Apregrave;s la reacute;union, le ministre Charafeddine a deacute;clareacute; : laquo; La reacute;union s#39;est concentreacute;e sur la question du nouveau deacute;placement syrien qui a eu lieu il y a trois semaines et qui constitue un pheacute;nomegrave;ne tregrave;s dangereux, car les deacute;placeacute;s entrent par des passages illeacute;gauxnbsp;raquo;

laquo;nbsp;Le meacute;canisme pour preacute;venir cette affaire a eacute;teacute; discuteacute;, depuis le controcirc;le des frontiegrave;res, la coordination avec les organismes responsables en Syrie, et les circulaires agrave; l#39;armeacute;e, aux centres de renseignement et de seacute;curiteacute; publique, afin qu#39;il y ait une coordination avec les municipaliteacute;s agrave; ce sujetnbsp;raquo;, a-t-il dit, envisageant laquo;nbsp;des sanctions dans ce cadrenbsp;raquo;. Il a ajouteacute;nbsp;: laquo;nbsp;Il a eacute;galement eacute;teacute; convenu de contacter la Syrie au plus haut niveau et, comme il s#39;agit d#39;une question de seacute;curiteacute;, c#39;est le geacute;neacute;ral Baissari qui est chargeacute; de mener ces contactsnbsp;raquo;.

Par ailleurs, M. Mikati a reccedil;u l#39;ambassadeur du Liban en Russie, chawki Bou Nassar, qui a deacute;clareacute; agrave; l#39;issue de la reacute;union qursquo;il a informeacute; le Premier ministre de la situation des ressortissants libanais en Russie, en particulier des eacute;tudiants, dans les circonstances difficilesnbsp;raquo;. laquo;nbsp;Dans une certaine mesure, la reacute;gion traverse une peacute;riode difficile agrave; cause des actions militaires en Ukrainenbsp;raquo;, a-t-il affirmeacute;.

=======N.A.