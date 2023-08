Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Le Premier ministre sortant Nagib Mikati a distribueacute; lundi agrave; ses ministres un projet de loi quot;permettant au gouvernement de s#39;endetter en devises aupregrave;s de la banque centralequot;, lors d#39;un Conseil des ministres qu#39;il a preacute;sideacute; cet apregrave;s-midi. Ce projet de loi a eacute;teacute; reacute;clameacute; par le premier vice-gouverneur de la Banque du Liban (BDL) Wassim Mansouri, qui estnbsp;de factonbsp;gouverneur de la BDL par inteacute;rim puisque le mandat de Riad Salameacute; prend fin ce 31 juillet.

M. Mikati a deacute;clareacute; qu#39;il anbsp;distribueacute; aux ministres ledit projet de loi, affirmant qu#39;ils vontnbsp;le discuter plus tard et lrsquo;envoyer au Parlement qui devrait prendre la deacute;cision qui convient.

Au terme de la seacute;ance, le ministre sortant de l#39;Information, Ziad Makari, a annonceacute; la tenue de deux nouvelles reacute;unions du Conseil des ministres cette semaine, mardi et jeudi, afin de quot;poursuivre la discussion autour du budgetquot;.

quot;M. Mansouri a preacute;senteacute; sa vision des choses et demandeacute; la coopeacute;ration du gouvernement, qui y est favorablequot;, a eacute;galement deacute;clareacute; M. Makari. Il a preacute;ciseacute; que la prise de fonctions effective de Wassim Mansouri aura lieu demain mardi et qu#39;une autre reacute;union du Conseil des ministres se tiendra quot;pour adopter un plan seacute;rieux et deacute;tailleacute;quot;.

