ANI- Le ministegrave;re des Affaires eacute;trangegrave;res a publieacute; mardi une note explicative au sujet des circonstances qui ont entoureacute; la reconduction du mandat de la Finul. nbsp;

Dans cette note, le ministegrave;re des Affaires eacute;trangegrave;re a reacute;affirmeacute; que les constantes bien connues que son personnel diplomatique tient agrave; preacute;server, dont la question des regrave;gles de fonctionnement qui reacute;gissent les relations entre la Finul et les Forces armeacute;es libanaises, ne doivent pas faire lrsquo;objet de nouvelles instructions eacute;manant de lrsquo;administration centrale drsquo;autant que celles-ci sont demeureacute;es inchangeacute;es depuis leur adoption en 2006.

Dans son communiqueacute;, le ministegrave;re des Affaires eacute;trangegrave;re a rappeleacute; que le repreacute;sentant du Liban agrave; New York, qui est en poste depuis six ans, a eacute;teacute; teacute;moin de multiples reconductions du mandat de la Finul et connait bien par conseacute;quent les constantes libanaises. Le fait qursquo;il doit faire valoir incessamment ses droits agrave; la retraite ne le dispense pas de garantir les inteacute;recirc;ts du Liban jusqursquo;agrave; la derniegrave;re minute de son contrat de travail.

La note explicative intervient apregrave;s que le ministre des Affaires eacute;trangegrave;res a constateacute; que les observations qursquo;il envoyeacute;es dans missives dateacute;es du 28 aoucirc;t 2022 nrsquo;ont pas eacute;teacute; prises en consideacute;ration par le repreacute;sentant du Liban agrave; New York.