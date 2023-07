Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Le collectif Moutahidoun a signaleacute; qursquo;agrave; midi aujourd#39;hui, un jeune homme s#39;est preacute;senteacute; devant les gardes du bacirc;timent ougrave; reacute;side l#39;avocat Rami Olleik agrave; Achrafieh, preacute;tendant avoir une commande de pizza pour Olleik. Cependant, les gardes ne lui ont pas permis d#39;entrer.

Plus tard, vers 16 heures, un autre jeune homme a demandeacute; l#39;adresse drsquo;Olleik, affirmant ecirc;tre un agent des services de renseignement, sans accepter de preacute;senter sa carte drsquo;identiteacute;.

Le collectif a, par ailleurs, indiqueacute; dans une deacute;claration que ses avocats ont contacteacute; les forces de seacute;curiteacute; pour les informer de ce qui srsquo;est passeacute;, d#39;autant plus que lrsquo;insistance des proprieacute;taires de banques et ceux qui les soutiennent agrave; violer les droits des deacute;posants et des autres Libanais, en les menaccedil;ant,nbsp;ont atteint un point intoleacute;rable.

