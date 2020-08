Mustapha Adib, candidat des anciens premier ministres

Titulaire d’un doctorat en droit et sciences politiques, Dr. Adib a commencé sa carrière en tant que professeur de droit international public, de droit constitutionnel, de géopolitique et de relations internationales dans diverses universités au Liban et en France.



Dès 2000, il s’est engagé dans une carrière universitaire au Liban, notamment à l’Université Libanaise où ses recherches ont porté sur la sécurité de l’État, le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité, la décentralisation et de la démocratie locale et des lois électorales.



Devenu Président du Centre d’études stratégiques du Moyen-Orient (CESMO) en 2004, il a mené plusieurs études, entre autres, avec les Nations Unies, le Centre de Genève pour le contrôle civil des forces armées et le PNUD, ainsi qu’avec de nombreuses universités. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages et rapports sur les sujets susmentionnés, dont le chapitre «Moyen-Orient et Asie occidentale» du «Rapport mondial sur l’état de la décentralisation et de la démocratie locale», dirigé par l’UCGL et Paris I Université de la Sorbonne.



Il est président de l’Association libanaise de droit international (ALDI) et de l’Association libanaise de science politique et membre de l’Association des diplômés universitaires français, de l’Association arabe de science politique, de l’Association internationale de droit constitutionnel et de l’Observatoire pour la paix civile permanente.



De 2000 à 2004, il a été conseiller de Najib Mikati, alors ministre des Travaux publics et des Transports et est resté son conseiller à ce jour.



Entre 2005 et 2006, il a également représenté Najib Mikati devenu Premier Ministre devant le Comité spécial chargé d’élaborer la nouvelle loi électorale.



En 2011, le Premier ministre Najib Mikati l’a nommé chef de son cabinet.



Dr. Mustapha Adib est marié à Flavia d’Amato et a cinq enfants.