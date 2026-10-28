Napoléon Bonaparte, aux portes du Levant 🇱🇧 En 1799, Bonaparte pousse son armée jusqu’aux portes de la Syrie ottomane. Il écrit à l’émir Bachir Chéhab II du Mont-Liban, lui promettant l’indépendance en échange de vivres…

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Napoléon Bonaparte, aux portes du Levant 🇱🇧



En 1799, Bonaparte pousse son armée jusqu'aux portes de la Syrie ottomane. Il écrit à l'émir Bachir Chéhab II du Mont-Liban, lui promettant l'indépendance en échange de vivres — mais l'émir choisit la neutralité. Le siège de Saint-Jean-d'Acre échoue malgré la victoire de Kléber au Mont Thabor : Napoléon se retire le 11 mai 1799, son passage le plus proche du Liban actuel.

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