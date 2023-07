Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le secreacute;taire geacute;neacute;ral du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a abordeacute; laquo;nbsp;le nouveau crime de profanation du livre musulman le plus sacreacute; en Suegrave;denbsp;raquo;, en deacute;clarant : quot;Nous sommes attristeacute;s par le nouvel acte odieux de profanation du Coranquot;.

Prononccedil;ant un discours lors de la commeacute;moration de la troisiegrave;me nuit des ceacute;reacute;monies de l#39;Achoura dans la banlieue sud de Beyrouth jeudi, Sayyed Nasrallah a souligneacute; que laquo;nbsp;la seacute;lection d#39;un chreacute;tien irakien pour profaner le Saint Coran est deacute;libeacute;reacute;enbsp;raquo;.

laquo;nbsp;Tous les musulmans, pas seulement les chiites, sont soucieux de condamner la profanation du Corannbsp;raquo;, a deacute;clareacute; Sayyed Nasrallah dans un commentaire sur le manque de respect envers les photos de personnaliteacute;s religieuses irakiennes et iraniennes en Suegrave;de.

Le chef du Hezbollah a indiqueacute; que laquo;nbsp;le Mossad israeacute;lien insiste pour attiser la seacute;dition parmi les musulmans et les chreacute;tiens en Iraknbsp;raquo;.

Pour faire face agrave; la violation flagrante, Sayyed Nasrallah a appeleacute; tous les fidegrave;les laquo;nbsp;agrave; manifester apregrave;s la priegrave;re du vendredi dans toutes les mosqueacute;es du Liban et agrave; exiger que les autoriteacute;s libanaises expulsent l#39;ambassadeur de Suegrave;de et retirent les ambassadeurs libanais de Suegrave;denbsp;raquo;.

Il a eacute;galement exhorteacute; les participants aux ceacute;reacute;monies de l#39;Achoura agrave; tenir un exemplaire du Livre sacreacute; vendredi afin de montrer leur engagement envers le Coran et de lire collectivement un certain nombre de versets.

Politiquement, Sayyed Nasrallah a deacute;clareacute; que plus de 50 pays arabes et musulmans devaient retirer leurs ambassadeurs de Suegrave;de et expulser les diplomates sueacute;dois afin de menacer les inteacute;recirc;ts sueacute;dois, appelant agrave; des revendications publiques dans ce contexte.

