Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le secreacute;taire geacute;neacute;ral du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah a qualifieacute; de laquo;nbsp;douloureuxnbsp;raquo; ce qui se passe dans le camp de Ain El Heacute;lweh, appelant toutes les parties agrave; arrecirc;ter les combats et exhortant tous les influenceurs agrave; exercer des pressions dans ce sens.

Srsquo;adressant agrave; la Troupe, il a estimeacute; que lrsquo;armeacute;e est un eacute;leacute;ment important dans la protection du Liban contre Israeuml;l et la principale garantie pour preacute;server lrsquo;uniteacute; et la stabiliteacute; dans le pays.

Par ailleurs, Hassan Nasrallah a souligneacute; que le Liban nrsquo;a attendu personne pour prendre la deacute;cision de la reacute;sistance, affirmant par ailleurs que si le pays du Cegrave;dre avait attendu la Ligue arabe, il aurait perdu.

Il a estimeacute; que ce qui se passe dans le monde, en reacute;feacute;rence agrave; la profanation du Coran, confirme que le choix de la reacute;sistance est le bon choix et que le Liban ne sera pas proteacute;geacute; ni par la Ligue arabe ni par laquo;nbsp;la communauteacute; internationale hypocritenbsp;raquo; ni par les pays islamiques. laquo;nbsp;Crsquo;est seule, la reacute;sistance qui le protegrave;genbsp;raquo;, a-t-il dit.

