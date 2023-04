Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a estimé lors d’une apparition télévisée, que “la puissance américaine n’est plus aussi forte qu’elle l’était il y a des décennies”.

Dans le cadre de la célébration de la journée d’Al-Qods, il a déclaré que l’axe de la résistance a prouvé son union et sa force, ce qui se répercute sur le conflit avec l’ennemi.

“L’impact de l’accord irano-saoudien sur la région est important car il freinera la normalisation, et cela s’est manifesté par la performance insensée du gouvernement israélien corrompu et criminel”, a-t-il ajouté.

Nasrallah a en outre commenté les tirs de roquettes depuis le Liban sud. “Ce qui s’est passé au Liban Sud est un événement important, et la politique du silence adoptée par le Hezbollah fait partie de la gestion de la bataille avec l’ennemi”, a-t-il expliqué.

“Le plus gros mensonge de Netanyahu est qu’ils ont bombardé les infrastructures du Hezbollah et du Hamas, or tous les médias ont filmé les endroits bombardés qui sont des espaces ouverts”, a-t-il ironisé.

“Netanyahu menace la Résistance, et nous le menaçons aussi; laissons le temps faire les choses, a martelé le numéro 1 du Hezbollah.

Il a de même exhorté à soutenir la Cisjordanie, parce que “les musulmans, comme les chrétiens, sont menacés dans la région”.

Et d’avertir “l’ennemi israélien que certaines de ses actions idiotes et insensées à Jérusalem, en Cisjordanie, à Gaza, au Liban ou en Syrie pourraient entraîner la région dans une guerre majeure”.

“Les lieux saints sont les nôtres, et la cause palestinienne est la nôtre, et nous y restons attachés”, a conclu Nasrallah.

