Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Le Premier ministre israeacute;lien Benjamin Netanyahu sera reccedil;u en Turquie le 28 juillet par le preacute;sident turc Recep Tayyip Erdogan lors d#39;une visite d#39;Etat, ont annonceacute; jeudi soir les deux parties. Dans un communiqueacute;, la preacute;sidence turque indique que le responsable israeacute;lien sera reccedil;u quelques jours apregrave;s le chef de l#39;Autoriteacute; palestinienne Mahmoud Abbas, attendu le 25 juillet.

quot;Le preacute;sident Recep Tayyip Erdogan accueillera le preacute;sident palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre israeacute;lien Benjamin Netanyahu seacute;pareacute;ment en Turquie au cours de la mecirc;me semainequot;, preacute;cise la preacute;sidence. Il s#39;agira agrave; cette occasion d#39;eacute;voquer quot;les relations Turquie-Palestine et les derniers deacute;veloppements du conflit israeacute;lo-palestinien, ainsi que d#39;autres questions internationales d#39;actualiteacute;quot;, ajoute-t-elle. A Jeacute;rusalem, le bureau de M. Netanyahu a confirmeacute; cette visite officielle en Turquie, la premiegrave;re d#39;un chef de gouvernement israeacute;lien dans ce pays depuis Ehud Olmert en 2008.

Les relations entre les deux pays s#39;eacute;taient tendues en 2010 apregrave;s l#39;assaut meurtrier des forces israeacute;liennes contre le navire turc Mavi Marmara, qui tentait d#39;acheminer de l#39;aide dans la bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus israeacute;lien et controcirc;leacute; par les islamistes du Hamas. Et en mai 2018, apregrave;s la mort d#39;une cinquantaine de Palestiniens tueacute;s par l#39;armeacute;e israeacute;lienne agrave; Gaza, la Turquie avait rappeleacute; son ambassadeur agrave; Tel-Aviv et renvoyeacute; l#39;ambassadeur israeacute;lien agrave; Ankara ainsi que le consul geacute;neacute;ral israeacute;lien agrave; Istanbul. Israeuml;l avait riposteacute; en renvoyant le consul geacute;neacute;ral turc agrave; Jeacute;rusalem.

Mais apregrave;s plusieurs anneacute;es de crise, les relations diplomatiques entre la Turquie et Israeuml;l se sont progressivement reacute;chauffeacute;es au cours de l#39;anneacute;e eacute;couleacute;e avec plusieurs visites de haut niveau, dont celle du preacute;sident israeacute;lien Isaac Herzog agrave; Ankara. La Turquie a cependant vivement condamneacute; deacute;but avril les affrontements dans la mosqueacute;e Al-Aqsa de Jeacute;rusalem, M. Erdogan estimant qu#39;Israeuml;l avait franchi la quot;ligne rougequot;. Ces visites de MM. Abbas et Netanyahu interviennent alors que le processus de paix israeacute;lo-palestinien est au point mort dans un contexte de violences en Cisjordanie occupeacute;e, les plus importantes depuis des anneacute;es.

