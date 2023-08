Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;La France a commenceacute; mardi soir agrave; eacute;vacuer par avion des civils, en grande majoriteacute; franccedil;ais, du Niger agrave; la suite du putsch de la semaine derniegrave;re, sa premiegrave;re eacute;vacuation massive au Sahel ougrave; les coups d#39;Etat se sont multiplieacute;s depuis 2020.

Un premier avion a deacute;colleacute; de Niamey en soireacute;e et a atterri, peu apregrave;s 23h30 GMT, agrave; l#39;aeacute;roport de Paris-Roissy Charles de Gaulle.

quot;Il y a 262 personnes agrave; bord de l#39;avion qui est un Airbus A330, dont une douzaine de beacute;beacute;squot;, avait indiqueacute; agrave; l#39;AFP dans la soireacute;e la ministre franccedil;aise des Affaires eacute;trangegrave;res Catherine Colonna, expliquant que la quot;quasi-totaliteacute; des passagers sont des compatriotesquot;. Outre une grande majoriteacute; de Franccedil;ais ont eacute;galement atterri des Nigeacute;riens, des Portugais, des Belges, des Ethiopiens et des Libanais, a preacute;ciseacute; le Quai d#39;Orsay agrave; la presse preacute;sente agrave; Roissy.

L#39;eacute;vacuation a eacute;teacute; quot;bien organiseacute;e, ccedil;a a eacute;teacute; assez vite, pour ma part tout s#39;est tregrave;s bien passeacute;quot;, a teacute;moigneacute; Bernard, qui travaille depuis deux mois au Niger pour l#39;Union europeacute;enne. quot;A Niamey, il n#39;y a pas de tensions particuliegrave;res en ville, pas de stress particulier, la population vaque agrave; ses occupationsquot;, a deacute;crit cet homme, parti avec le strict minimum. quot;Ca fait du bienquot;, a deacute;clareacute;, soulageacute;e, Raiuml;ssa Kelembho, rentreacute;e du Niger avec ses deux garccedil;ons. quot;A un moment donneacute;, il y a eu une sensation d#39;inseacute;curiteacute;, on savait que tout pouvait basculerquot;, a expliqueacute; la megrave;re de famille, dont le mari est resteacute; au Niger pour le travail.

Un deuxiegrave;me vol devait atterrir dans la nuit, avec agrave; son bord Franccedil;ais, Nigeacute;riens, Allemands, Belges, Canadiens, Ameacute;ricains, Autrichiens et Indiens, d#39;apregrave;s le ministegrave;re franccedil;ais des Affaires eacute;trangegrave;res. Sur les quelque 1.200 Franccedil;ais enregistreacute;s sur les listes consulaires au Niger, selon Paris, 600 ressortissants souhaiteraient revenir en France. Le souhait des autoriteacute;s est de clore l#39;opeacute;ration agrave; la mi-journeacute;e mercredi. Quatre avions de rapatriement ont pour l#39;instant eacute;teacute; preacute;vus. L#39;eacute;vacuation des militaires franccedil;ais posteacute;s au Niger n#39;est en revanche quot;pas agrave; l#39;ordre du jourquot;, avait auparavant indiqueacute; agrave; la presse l#39;eacute;tat-major des armeacute;es franccedil;aises.

Le ministegrave;re allemand des Affaires eacute;trangegrave;res a recommandeacute; dans la journeacute;e quot;agrave; tous ses ressortissants agrave; Niameyquot;, d#39;accepter l#39;offre de la France, quand l#39;Italie a annonceacute; se tenir precirc;te agrave; eacute;vacuer ses ressortissants de Niamey. Les Etats-Unis n#39;ont pris aucune deacute;cision d#39;eacute;vacuation pour le moment, a indiqueacute; mardi la Maison Blanche.

quot;Pas besoin d#39;euxquot;

Paris justifie l#39;eacute;vacuation par les quot;violences qui ont eu lieuquot; contre son ambassade dimanche lors d#39;une manifestation hostile agrave; la France, et par quot;la fermeture de l#39;espace aeacute;rien qui laisse nos compatriotes sans possibiliteacute; de quitter le pays par leurs propres moyensquot;. Niamey, par la voix d#39;un putschiste, a toutefois annonceacute; dans la nuit de mardi agrave; mercredi la reacute;ouverture quot;des frontiegrave;res terrestres et aeacute;riennesquot; du Niger avec cinq pays voisins (Algeacute;rie, Burkina Faso, Libye, Mali et Tchad).

Dans la capitale nigeacute;rienne, apregrave;s de fortes pluies dans la matineacute;e de mardi, les activiteacute;s on repris et peu de veacute;hicules des forces de seacute;curiteacute; eacute;taient visibles, ont constateacute; des journalistes de l#39;AFP. quot;On n#39;a pas de problegrave;mes avec les Franccedil;aisquot;, ni avec quot;les ressortissants europeacute;ens, on a des problegrave;mes avec les gouvernements europeacute;ensquot;, assure de son cocirc;teacute; Hamidou Ali, un Nigeacute;rien de 58 ans. Un eacute;tudiant, Mahamadou Issoufou Idi, juge lui que quot;les Franccedil;ais n#39;ont qu#39;agrave; partirquot;.

La France, ex-puissance coloniale dans la reacute;gion et soutien indeacute;fectible du preacute;sident Bazoum, retenu depuis le 26 juillet dans sa reacute;sidence preacute;sidentielle, apparaicirc;t comme la cible privileacute;gieacute;e des militaires qui l#39;ont renverseacute;, dirigeacute;s par le geacute;neacute;ral Abdourahamane Tiani. Le mouvement M62, agrave; l#39;initiative d#39;une manifestation pro-putschistes, a deacute;nonceacute; mardi l#39;eacute;vacuation organiseacute;e par la France, souhaitant la suspension de certains de ses meacute;dias et appelant agrave; un rassemblement quot;pacifique chaque jourquot; pregrave;s de l#39;aeacute;roport, quot;jusqu#39;au deacute;part deacute;finitif des forces eacute;trangegrave;resquot; preacute;sentes dans le pays.

quot;Deacute;claration de guerrequot;

La junte a accuseacute; lundi la France de vouloir quot;intervenir militairementquot;, ce que Paris a deacute;menti fermement.

Lundi soir, le Burkina Faso et le Mali, voisins du Niger et gouverneacute;s eacute;galement par des militaires, ont afficheacute; leur solidariteacute; avec les putschistes en affirmant que toute intervention militaire pour reacute;tablir Mohamed Bazoum serait consideacute;reacute;e quot;comme une deacute;claration de guerrequot; agrave; leurs deux pays et entraicirc;nerait leur retrait de la Ceacute;deacute;ao (Communauteacute; eacute;conomique des Etats d#39;Afrique de l#39;Ouest). Ils ont ajouteacute; refuser d#39;appliquer les quot;sanctions illeacute;gales, illeacute;gitimes et inhumaines contre le peuple et les autoriteacute;s nigeacute;riennesquot; deacute;cideacute;es dimanche par la Ceacute;deacute;ao agrave; Abuja, la capitale du Nigeria.

Les dirigeants ouest-africains, soutenus par leurs partenaires occidentaux, dont la France, ont fixeacute; un ultimatum d#39;une semaine agrave; la junte militaire au Niger pour un quot;retour complet agrave; l#39;ordre constitutionnelquot;, affirmant ne pas exclure un quot;recours agrave; la forcequot; si ce n#39;eacute;tait pas le cas. Dans ce contexte, la Ceacute;deacute;ao a annonceacute; mardi soir que les chefs d#39;eacute;tat-major des pays qui la composent se reacute;uniraient de mercredi agrave; vendredi agrave; Abuja, au sujet du putsch au Niger.

Par ailleurs, une deacute;leacute;gation de la Ceacute;deacute;ao, conduite par le Nigeacute;rian Abdulsalami Abubakar, doit se rendre mercredi au Niger, ont indiqueacute; sous le couvert de l#39;anonymat une haute responsable de l#39;organisation ouest-africaine et un responsable militaire du Niger. La Ceacute;deacute;ao avait eacute;galement deacute;cideacute; de quot;suspendre toutes les transactions commerciales et financiegrave;resquot; entre ses Etats membres et le Niger, et de geler les avoirs des responsables militaires impliqueacute;s dans le coup d#39;Etat.

