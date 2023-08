Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;La France a deacute;cideacute; d#39;eacute;vacuer degrave;s mardi ses ressortissants du Niger, quot;compte tenu de la situation agrave; Niameyquot;, a annonceacute; le ministegrave;re des Affaires eacute;trangegrave;res dans un communiqueacute;.

Le Quai d#39;Orsay justifie cette deacute;cision par les quot;violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et la fermeture de l#39;espace aeacute;rien qui laisse nos compatriotes sans possibiliteacute; de quitter le pays par leurs propres moyensquot;. quot;Cette eacute;vacuation deacute;butera degrave;s aujourd#39;huiquot;, preacute;cise-t-il, ajoutant que la France pourrait eacute;vacuer eacute;galement quot;des ressortissants europeacute;ens qui souhaiteraient quitter le paysquot;.

Quelque 600 Franccedil;ais se trouvent actuellement sur place au Niger, un chiffre qui ne prend pas en compte ceux en vacances et se trouvant pour le moment hors du pays. Un coup d#39;Etat au Niger, meneacute; par le geacute;neacute;ral Abdourahamane Tiani, a renverseacute; le preacute;sident eacute;lu Mohamed Bazoum la semaine derniegrave;re. Le geacute;neacute;ral Tiani a justifieacute; ce putsch par quot;la deacute;gradation de la situation seacute;curitairequot; dans un pays mineacute; par la violence de groupes jihadistes. Des milliers de manifestants pro-putschistes se sont ensuite reacute;unis dimanche devant l#39;ambassade de France agrave; Niamey, capitale du Niger, avant d#39;ecirc;tre disperseacute;s par des grenades lacrymogegrave;nes.

La France, ex-puissance coloniale dans la reacute;gion et soutien indeacute;fectible du preacute;sident Bazoum, apparaicirc;t comme la cible privileacute;gieacute;e des militaires qui l#39;ont renverseacute;. Lundi, la ministre franccedil;aise des Affaires eacute;trangegrave;res Catherine Colonna est revenue sur la violente manifestation devant l#39;ambassade de France agrave; Niamey sur les chaicirc;nes BFM TV et France 24, regrettant les slogans anti-franccedil;ais. Elle a alors insisteacute; sur le fait que la prioriteacute; eacute;tait la seacute;curiteacute; des ressortissants franccedil;ais.

Le Niger est l#39;un des pays les plus pauvres du monde, en deacute;pit de ses ressources en uranium. Mineacute; par les attaques de groupes lieacute;s agrave; l#39;Etat islamique et agrave; Al-Qaiuml;da, il est le troisiegrave;me pays de la reacute;gion agrave; subir un coup d#39;Etat depuis 2020 apregrave;s le Mali et le Burkina Faso.nbsp;

