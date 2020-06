S’exprimant sur Twitter, le Ministre de l’intérieur a réagi pour la première fois depuis les incidents d’hier soir. Il indique que ses services assureront la protection des manifestants pacifiques mais réprimeront les casseurs infiltrés parmi ces derniers.

Les forces de sécurité s’emploieront à pourchasser les atteintes à la sécurité et ceux qui ont brisé et détruit des biens publics et privés au cœur de Beyrouth.

Il s’agira ensuite de les déférer devant les autorités judiciaires compétentes précise-t-il, qualifiant par ailleurs d’attentat inacceptable les évènements de ces 2 derniers jours.

