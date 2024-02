Le mercredi en fin de matinée, une nouvelle escalade a été observée entre Israël et le Liban, lorsque des avions de chasse israéliens ont franchi le mur du son au-dessus de Beyrouth, violant ainsi la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU. Cet acte, perçu comme une provocation directe, intervient dans un contexte déjà tendu, exacerbé par le trauma encore vif de l’explosion du 4 août 2020 qui a dévasté la capitale libanaise.

Précédemment, un raid aérien israélien a ciblé la maison d’Ali Wehbe, un commandant du Hezbollah, dans la ville de Bint Jbeil. Cette attaque représente une escalade significative, indiquant que les opérations israéliennes ne se limitent pas à des frappes défensives mais visent également des figures clés du Hezbollah. Des frappes ont également été rapportées sur les villes du sud d’Ainata et de nouveau Bint Jbeil, soulignant une stratégie d’engagement direct dans les zones d’influence du Hezbollah

Les frappes aériennes israéliennes ont ciblé hier le mont al-Kabir entre Siddiqin et Yater, ainsi que Kherbet Selem et les périphéries de Taybeh et Deir Seryan. Ces attaques montrent que Israël élargit son champ d’action au-delà des réponses immédiates, visant des infrastructures stratégiques et des zones de rassemblement potentielles du Hezbollah et de ses alliés.

Le général de corps d’armée israélien, Herzi Halevi, a exprimé une position ferme face au Hezbollah, promettant des mesures de sécurité renforcées le long de la frontière nord. Cette déclaration fait suite à une série d’affrontements, notamment des frappes aériennes israéliennes en réponse à des tirs de roquettes par le Hezbollah. Les zones touchées, s’étendant du sud du Liban jusqu’à Baalbeck, illustrent l’ampleur de l’escalade.

Le Hamas revendique le tir de 40 roquettes contre le Nord d’Israël depuis le Liban

Dans ce contexte tendu, le Hamas a revendiqué ce matin la responsabilité du lancement de 40 roquettes depuis le Liban vers les villes israéliennes de Kiryat Shmona et Beit Hillel.

Réactions Internationales et Régionales

Malgré les assurances américaines d’un prochain cessez-le-feu, les actions d’Israël mettent en lumière les divergences entre les promesses internationales et la réalité sur le terrain. L’absence de consensus sur la manière de gérer la situation augmente le risque d’une confrontation plus large, impliquant divers acteurs régionaux.