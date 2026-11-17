Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce un compromis sous médiation qatarie pour réunifier le Comité olympique libanais. Après l’échéance du 15 novembre, les modalités de mise en œuvre et la position des instances internationales restent à préciser.

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Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, lundi 16 novembre, un accord destiné à mettre fin à la division de la famille olympique libanaise. Obtenue dans le cadre d’une médiation qatarie, cette entente doit ouvrir la voie à la reconstitution du Comité olympique libanais. Elle intervient au lendemain de l’échéance du 15 novembre fixée pour une réponse libanaise aux instances olympiques internationales.

L’annonce marque une évolution dans un dossier qui oppose deux directions concurrentes. Elle ne constitue toutefois ni la publication du texte de l’accord ni l’annonce d’une nouvelle direction définitivement reconnue. Le communiqué ministériel présente un objectif et une méthode de règlement, sans détailler leur calendrier d’application.

Une médiation qatarie pour réunifier le comité

Selon le ministère, le dialogue engagé entre les deux parties a débouché sur un compromis permettant de sortir de la division. La reconstitution du comité devra respecter les textes en vigueur et la Charte olympique, sur des bases démocratiques et transparentes. Le ministère situe le lancement de la médiation qatarie environ deux mois avant l’annonce.

Cette démarche s’inscrit dans des tentatives de règlement engagées depuis février 2025, pour une crise dont le ministère fait remonter les racines à 2022. Dans son communiqué, celui-ci revendique un rôle de protection de l’intérêt général et de respect de la légalité, tout en affirmant ne pas vouloir intervenir dans l’autonomie du mouvement olympique.

Deux légitimités concurrentes depuis mai 2025

Le différend avait pris une forme particulièrement visible avec les élections concurrentes de mai 2025. Le comité conduit par Boutros Jalkh, élu le 16 mai, bénéficiait de la reconnaissance du Comité international olympique. Celui de Jihad Salameh, issu du scrutin du 14 mai, disposait pour sa part d’une attestation administrative du ministère. Cette coexistence était au cœur de l’impasse institutionnelle.

Dans une lettre adressée à la ministre Nora Bayrakdarian, le CIO et le Conseil olympique d’Asie avaient demandé une réponse avant le 15 novembre. Ils y rappelaient notamment les exigences d’autonomie du mouvement olympique. L’échéance constituait une demande de clarification, et non une date entraînant automatiquement une suspension du Liban.

L’accord annoncé le 16 novembre répond donc au besoin politique de sortir du face-à-face. Sa portée institutionnelle dépendra des dispositions effectivement mises en œuvre et de leur conformité aux exigences des organisations olympiques.

Les étapes qui restent à préciser

Le communiqué ne fournit ni la liste des signataires, ni les modalités détaillées de reconstitution du comité, ni la date d’un éventuel scrutin. Il ne reproduit pas davantage une décision du CIO ou du Conseil olympique d’Asie entérinant le règlement. Ces éléments doivent être distingués de l’annonce ministérielle elle-même : présenter la crise comme définitivement close irait au-delà des informations rendues publiques dans ce texte.

Pour les fédérations et les athlètes, l’enjeu est de disposer d’un interlocuteur national clairement identifié et reconnu. La préparation des compétitions internationales suppose une continuité administrative qui ne devrait pas dépendre de directions rivales. Aucun nouveau dispositif d’inscription des sportifs ni aucune modification de leur participation à une compétition n’est annoncé dans le communiqué.

La prochaine étape attendue est donc concrète : connaître les règles de mise en œuvre de l’entente et la réponse des instances olympiques concernées. La médiation a permis une annonce de compromis. Sa traduction dans la gouvernance du sport libanais reste à documenter.

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