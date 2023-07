Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le service de lrsquo;orientation du commandement de lrsquo;armeacute;e a annonceacute; samedi, dans un communiqueacute;, que suite agrave; lrsquo;incident tragique survenu le 1/7/2023 dans la reacute;gion de Kornet al Saouda entre des habitants des villages de Beacute;charre et Bkaasafrine, qui a coucirc;teacute; la vie au jeune homme Haitham Tok, des uniteacute;s de lrsquo;armeacute;e sont intervenues pour controcirc;ler la seacute;curiteacute;, essuyant agrave; leur tour des tirs nourris et les contraignant agrave; reacute;pliquer. Le deacute;nommeacute; Malek Romanos a eacute;teacute; blesseacute; par les tirs et agrave; succomber plus tard agrave; ses blessures.

La direction des services de renseignement a ouvert une enquecirc;te et arrecirc;teacute; un certain nombre de suspects. Ensuite en vertu drsquo;instructions eacute;manant du ministegrave;re public pregrave;s la Cour de cassation, 11 personnes ont eacute;teacute; deacute;feacute;reacute;es devant la juridiction compeacute;tente alors que les autres deacute;tenus ont eacute;teacute; libeacute;reacute;s.