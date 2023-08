Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Quelque 100.000 personnes ont eacute;teacute; eacute;vacueacute;es de villages inondeacute;s dans la province du Pendjab au Pakistan, apregrave;s que l#39;Inde a deacute;verseacute; dimanche plusieurs milliers de megrave;tres cubes d#39;eau dans une riviegrave;re arrosant les deux pays, a-t-on appris mercredi aupregrave;s des services de secours.

Plusieurs centaines de villages du Pendjab (centre-est) ont eacute;teacute; submergeacute;s par la crue de cette riviegrave;re, la Sutlej, et des milliers d#39;hectares de terres agricoles, notamment de plantations, ont eacute;teacute; deacute;truits. quot;Nous avons secouru 100.000 personnes et les avons transfeacute;reacute;es dans des endroits plus sucirc;rsquot;, a deacute;clareacute; mercredi agrave; l#39;AFP Farooq Ahmad, le porte-parole des services de secours du Pendjab.

Apregrave;s avoir connu des pluies de mousson diluviennes qui ont provoqueacute; des inondations, l#39;Inde a deacute;verseacute; dimanche dans la Sutlej pregrave;s de 85.000 m3 par seconde d#39;eau en excegrave;s dans ses reacute;servoirs, selon Mohsin Naqvi, le chef du gouvernement du Pendjab, causant ainsi des inondations en aval, du cocirc;teacute; pakistanais. Les diguesnbsp;censeacute;es proteacute;ger les habitations n#39;ont pas reacute;sisteacute; et des centaines de villages ne sont plus accessibles par la route.

Les opeacute;rations de secours se poursuivent dans les zones inondeacute;es, ougrave; les autoriteacute;s doivent utiliser des bateaux pour mettre agrave; l#39;abri hommes, femmes, enfants et beacute;tail. quot;Il y a trop d#39;eau ici. Les enfants ont faim et ils n#39;ont rien agrave; mangerquot;, a dit agrave; l#39;AFP Sidhra Bibi, une villageoise ayant trouveacute; refuge dans un camp de Kasur, l#39;un des sept districts au moins affecteacute;s ou sur le point de l#39;ecirc;tre. quot;Toutes les reacute;coltes ont eacute;teacute; deacute;truites. Nous n#39;avons mecirc;me pas de maisonquot;, a-t-elle deacute;ploreacute;. quot;Le principal problegrave;menbsp;auquel (les villageois) sont confronteacute;s, c#39;est celui de leur beacute;tailquot;, qui constitue souvent leur unique source de revenus, a expliqueacute; agrave; l#39;AFP le Dr Muhammad Amin, volontaire dans un camp de secours.

L#39;Autoriteacute; provinciale de gestion des catastrophes a preacute;venu que les inondations pourraient encore s#39;aggraver dans les prochains jours, de nouvelles pluies de mousson eacute;tant attendues dans cette reacute;gion. Au moins 175 personnes sont mortes au Pakistan dans des inondations, des effondrements d#39;immeubles, des glissements de terrain et autres incidents provoqueacute;s par les pluies de mousson depuis fin juin.

Parmi elles, 16 ont peacute;ri entre le 9 juillet et le 22 aoucirc;t dans des inondations directement causeacute;es par les deacute;charges reacute;guliegrave;res d#39;eau par l#39;Inde, selon les autoriteacute;s pakistanaises. Le Pakistan tente toujours de se remettre des inondations deacute;vastatrices qui ont toucheacute; pregrave;s d#39;un tiers de son territoire en 2022, affectant plus de 33 millions de personnes et faisant plus de 1.700 morts.

