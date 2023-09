Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;La France a confirmeacute; vendredi la mort d#39;un Franccedil;ais et laquo; l#39;incarceacute;ration d#39;un autre compatriote en Algeacute;rie dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants raquo;, alors que des meacute;dias marocains ont affirmeacute; jeudi que deux vacanciers franco-marocains auraient eacute;teacute; tueacute;s par des garde-cocirc;tes algeacute;riens.

Le ministegrave;re franccedil;ais des Affaires eacute;trangegrave;res eacute;voque, lui, le deacute;cegrave;s d#39;un seul ressortissant et n#39;a pas preacute;ciseacute; les circonstances de sa mort. laquo; Le centre de crise et de soutien du ministegrave;re de l#39;Europe et des Affaires eacute;trangegrave;res et nos ambassades au Maroc et en Algeacute;rie sont en contact eacute;troit avec les familles de nos concitoyens, agrave; qui nous apportons tout notre soutien raquo;, preacute;cise-t-il dans un communiqueacute;. laquo; Nous sommes en contact avec les autoriteacute;s marocaines et algeacute;riennes. Le parquet a eacute;teacute; aviseacute; raquo;, a eacute;galement indiqueacute; une porte-parole du ministegrave;re.

Des meacute;dias marocains, citant un teacute;moin du drame, avaient rapporteacute; jeudi soir que deux vacanciers franco-marocains avaient eacute;teacute; tueacute;s par des garde-cocirc;tes algeacute;riens alors qu#39;ils s#39;eacute;taient eacute;gareacute;s en jet-skis dans une zone maritime algeacute;rienne agrave; la frontiegrave;re avec le Maroc. Selon le site d#39;information Le360, Bilal Kissi et Abdelali Mechouer ont eacute;teacute; tueacute;s mardi soir pregrave;s de la ville cocirc;tiegrave;re marocaine de Saiuml;dia (nord-est du pays). Le Quai d#39;Orsay n#39;a pas preacute;ciseacute; l#39;identiteacute; de la personne deacute;ceacute;deacute;e.

Saiuml;dia est une station balneacute;aire tregrave;s priseacute;e l#39;eacute;teacute;, connue pour sa longue plage et ses activiteacute;s nautiques. Un troisiegrave;me homme, qui serait eacute;galement franco-marocain, Smaiuml;l Snabeacute;, a eacute;teacute; arrecirc;teacute; par les garde-cocirc;tes algeacute;riens et preacute;senteacute; mercredi devant un procureur algeacute;rien, selon Le360, citant des laquo; sources concordantes raquo;. Ce drame intervient dans un contexte de tensions entre l#39;Algeacute;rie et le Maroc, exacerbeacute;es par leur antagonisme sur le territoire disputeacute; du Sahara occidental. Ni Rabat ni Alger n#39;ont pour l#39;heure publiquement reacute;agi dans l#39;immeacute;diat.

Leurs frontiegrave;res sont fermeacute;es depuis 1994 et l#39;Algeacute;rie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en aoucirc;t 2021, accusant Rabat d#39; raquo;actes hostiles raquo;, une deacute;cision laquo; complegrave;tement injustifieacute;e raquo;, selon Rabat. La reacute;cente reconnaissance par Israeuml;l de la laquo; souveraineteacute; marocaine raquo; sur le territoire disputeacute; du Sahara occidental a encore aviveacute; les tensions avec Alger qui a deacute;nonceacute; des laquo; manoeuvres eacute;trangegrave;res raquo; agrave; ses portes.

Les quatre jeunes gens — trois Franco-Marocains et un Marocain — eacute;taient chacun sur un jet-ski, selon un teacute;moin. laquo; Nous nous sommes perdus mais on a continueacute; jusqu#39;agrave; ce que nous nous retrouvions en Algeacute;rie. Nous avons su que nous eacute;tions en Algeacute;rie car un zodiac noir algeacute;rien est venu vers nous, il a commenceacute; agrave; zigzaguer comme s#39;ils voulaient nous renverser raquo;, a raconteacute; Mohamed Kissi, le fregrave;re aicirc;neacute; de Bilal, aupregrave;s du site marocain Al Omk. Il a dit avoir eacute;teacute; reacute;cupeacute;reacute; par la marine marocaine qui l#39;a rameneacute; agrave; la marina de Saiuml;dia.

laquo; Ils (les occupants du zodiac) ont tireacute; sur nous. Dieu merci, je n#39;ai pas eacute;teacute; toucheacute; mais mon fregrave;re et mon ami, ils les ont tueacute;s. Ils ont arrecirc;teacute; mon autre ami raquo;, a-t-il eacute;galement teacute;moigneacute;. laquo; Nous nous sommes perdus et nous eacute;tions en panne d#39;essence raquo;, a-t-il expliqueacute;.

Interrogeacute; jeudi par la presse locale, le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baiuml;tas, n#39;a fait aucun commentaire, se bornant agrave; reacute;pondre qu#39;il s#39;agit laquo; d#39;une affaire qui relegrave;ve de la compeacute;tence du pouvoir judiciaire raquo;. Aucune confirmation n#39;a pu ecirc;tre obtenue cocirc;teacute; algeacute;rien dans l#39;immeacute;diat.

