Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (Reuters) -nbsp;La France va livrer agrave; l#39;Ukraine quot;de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeurquot;, a deacute;clareacute; mardi le preacute;sident franccedil;ais, Emmanuel Macron, tout en refusant de donner la moindre preacute;cision sur l#39;ampleur des livraisons.

quot;Compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est meneacute;e par l#39;Ukraine j#39;ai pris la deacute;cision d#39;accroicirc;tre les livraisons d#39;armes et d#39;eacute;quipements et de permettre d#39;avoir des capaciteacute;s de frappes dans la profondeur aux Ukrainiens (…)quot;, a-t-il dit agrave; Vilnius, ougrave; il participe agrave; un sommet de l#39;Otan. quot;Ce qui est important pour nous, c#39;est d#39;envoyer un message de soutien agrave; l#39;Ukraine, d#39;uniteacute; de l#39;Otan et de deacute;termination agrave; ce que la Russie ne puisse, ni ne doive remporter cette guerre (…).quot;

Cette annonce a susciteacute; une reacute;action presque immeacute;diate du Kremlin qui a deacute;ploreacute; par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov une erreur qui aura des quot;conseacute;quencesquot; pour l#39;Ukraine. La Russie va eacute;valuer la porteacute;e exacte de ces missiles, a-t-il ajouteacute;. L#39;Ukraine demande depuis un certain temps deacute;jagrave; agrave; ses soutiens de lui fournir des missiles agrave; longue-porteacute;e, ce qu#39;ils ont longtemps refuseacute; de faire, preacute;feacute;rant livrer des armes de moindre rayon d#39;action. La Grande-Bretagne a toutefois annonceacute; en mai la livraison de quot;Storm Shadowquot;, des missiles de conception franco-britannique.

Ces dispositifs, appeleacute;s SCALP-EG en franccedil;ais, ont eacute;teacute; deacute;veloppeacute;s par Matra et British Aerospace dans les anneacute;es 1990 et sont deacute;sormais produits par MBDA. Ils peuvent ecirc;tre tireacute;s depuis un bateau ou un avion de chasse et transporter une charge explosive de 450 kg. Selon les versions, ils peuvent atteindre des cibles situeacute;es entre 250 et 500 km.nbsp;

