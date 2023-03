Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministère de l’Information en coopération avec l’UNICEF et l’organisation “Kafa”, a organisé une réunion avec les médias sur la manière de protéger les enfants et les adolescents dans les médias, dans le but de protéger leurs intérêts supérieurs, de promouvoir les bonnes pratiques, et de défendre les problèmes des enfants à différents niveaux.

Le président de l’Ordre de la presse, Aouni al-Kaaki, Youmna Shukr Gharib, représentant l’Ordre des éditeurs, le président du Conseil national de l’audiovisuel, Abdel Hadi Mahfouz, le directeur de l’ANI, Ziad Harfouche et la directrice des programmes de Radio Liban, Rita Noujeim, ont assisté à la réunion, aux côtés des représentants de plusieurs médias libanais.

Le ministre de l’Information, Ziad Makary qui a parrainé la rencontre, a indiqué que la protection de l’enfant est la responsabilité de tous.

Il a ajouté que préserver les droits des enfants est une obligation dans le but de bâtir des générations prometteuses.

« Les médias sont la partie capable de sensibiliser la société sur la nécessité de protéger les enfants contre les préjudices et les abus. C’est un partenaire essentiel pour protéger les enfants et défendre leurs droits en braquant la lumière sur leurs souffrances, leurs préoccupations et leur exposition à la violence, aux abus et aux privations, sans porter atteinte à leur vie privée ni toucher à leurs sentiments », a-t-il expliqué.

L’UNICEF a indiqué dans un communiqué qu’il adopte avec Kafa une approche participative avec les médias locaux, basée sur des directives, pour permettre aux journalistes de faire des reportages sur les problèmes des enfants d’une manière qui sert l’intérêt public de cette catégorie d’âge, sans porter atteinte à leurs droits.

