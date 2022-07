Pierre Duquesne a entamé sa visite d’une semaine au Liban pendant laquelle il rencontrera le president de la République Michel Aoun, le Premier ministre désigné Nagib Mikati, le président du Parlement Nabih Berry et certains membres du gouvernement sortant et présidents de commissions parlementaires – Finances et Budget ainsi que Administration et Justice, par une réunion à la chambre de commerce de Beyrouth et du Mont-Liban. Cette réunion organisée par l’homme d’affaires et ancien ministre Mohammad Choucair a été consacrée à la présentation des grands axes d’un plan de redressement émanant du secteur privé. Ce plan n’a pas été révélé au public.

Pour le diplomate français, délégué interministériel à la Méditerranée et coordinateur de la conférence CEDRE, le seul choix réaliste est l’obtention d’une aide du Fonds monétaire international. Il a appelé le gouvernement et le parlement à conclure « très rapidement » la conversion de l’accord préliminaire annoncé le 7 avril dernier en accord définitif.