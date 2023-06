Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Une foule de fidegrave;les accomplit mercredi pregrave;s de La Mecque le rituel de la lapidation de Satan, l#39;un des derniers du grand pegrave;lerinage annuel musulman, au premier jour de la fecirc;te de l#39;Adha, ceacute;leacute;bration religieuse majeure de l#39;islam.

Degrave;s l#39;aube, les pegrave;lerins se sont relayeacute;s sur le site de la lapidation agrave; Mina, une valleacute;e aride situeacute;e agrave; quelques kilomegrave;tres de La Mecque, dans l#39;ouest de l#39;Arabie saoudite, pour jeter des cailloux sur une grande stegrave;le symbolisant le diable.

quot;Je suis tregrave;s heureux, mais je suis eacute;puiseacute;quot;, affirme Sobhi Said, un employeacute; eacute;gyptien de 56 ans apregrave;s avoir prieacute; toute la journeacute;e de mardi sur le mont Arafat, autre eacute;tape cruciale, sous une tempeacute;rature atteignant les 48 degreacute;s Celsius. Le rituel de la lapidation a vireacute; plusieurs fois au drame par le passeacute;, notamment en 2015, lorsqu#39;une bousculade gigantesque a fait 2.300 morts, la pire trageacute;die de l#39;histoire du grand pegrave;lerinage, le hajj.

Depuis, le lieu a eacute;teacute; ameacute;nageacute; avec des couloirs en beacute;ton et des ponts pour assurer la fluiditeacute; des mouvements de foules. Une structure de sept eacute;tages a eacute;teacute; eacute;rigeacute;e pour permettre aux pegrave;lerins de jeter les cailloux, ramasseacute;s la veille dans la plaine de Mouzdalifa, ougrave; ils ont passeacute; la nuit agrave; la belle eacute;toile. Les fidegrave;les doivent ensuite se diriger vers la Grande Mosqueacute;e de La Mecque, la ville la plus sacreacute;e de l#39;islam, pour un dernier tour de la Kaaba, structure cubique noire vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier, marquant la fin du grand pegrave;lerinage.

Fecirc;te du sacrificenbsp;

Le rituel de la lapidation coiuml;ncide avec la fecirc;te de l#39;Adha, une fecirc;te ceacute;leacute;breacute;e par les musulmans agrave; travers le monde en souvenir du sacrifice qu#39;avait faillit accomplir Abraham en voulant immoler son fils, avant que l#39;ange Gabriel ne lui propose in extremis de tuer un mouton agrave; sa place, selon la tradition. A cette occasion, les pratiquants eacute;gorgent une becirc;te, en geacute;neacute;ral un mouton, et offrent une partie de la viande aux neacute;cessiteux.

Le roi Salmane d#39;Arabie saoudite, gardien de deux des trois lieux les plus saints de l#39;islam, a pris en charge les deacute;penses pour la fecirc;te du sacrifice de 4.951 pegrave;lerins dans le besoin venus de 92 pays, a indiqueacute; la chaicirc;ne publique saoudienne Al-Ekhbariya. Le roi a par ailleurs adresseacute; ses voelig;ux aux fidegrave;les agrave; La Mecque, priant Dieu d#39;apporter quot;bien-ecirc;tre et prospeacute;riteacute; agrave; notre pays, aux musulmans et au mondequot;.

Le grand pegrave;lerinage, qui consiste en une seacute;rie de rites codifieacute;s se deacute;roulant sur plusieurs jours agrave; La Mecque et dans ses environs, est l#39;un des cinq piliers de l#39;islam. Il doit ecirc;tre entrepris par tout musulman au moins une fois dans sa vie s#39;il en a les moyens. Avec un coucirc;t estimeacute; d#39;environ 5.000 dollars par personne, certains eacute;conomisent durant des anneacute;es pour l#39;accomplir. Selon autoriteacute;s saoudiennes, le grand pegrave;lerinage a reacute;uni plus de 1,8 million de musulmans cette anneacute;e, loin des 2,5 millions de visiteurs accueillis en 2019 avant la pandeacute;mie, malgreacute; la leveacute;e des limitations sur le nombre ou l#39;acirc;ge imposeacute;es durant les trois derniegrave;res saisons.

Cette anneacute;e, les fidegrave;les ont ducirc; affronter le pic des tempeacute;ratures estivales dans l#39;une des reacute;gions les plus chaudes du monde, les dates du grand pegrave;lerinage eacute;tant deacute;termineacute;es selon le calendrier lunaire. Faute de pouvoir porter un chapeau, interdit pour les hommes durant le pegrave;lerinage, de nombreux fidegrave;les se sont procureacute;s des ombrelles, s#39;aspergeant reacute;guliegrave;rement le visage d#39;eau. Selon le ministegrave;re saoudien de la Santeacute;, 287 cas d#39;insolations ont eacute;teacute; recenseacute;s. quot;Je ne pense plus faire le hajj avant qu#39;il ne tombe en hiverquot;, affirme Farah, une Tunisienne de 26 ans, en se versant de l#39;eau sur sa tecirc;te. quot;J#39;ai reacute;aliseacute; le recirc;ve de ma vie, mais mon corps est en train de fondrequot;, ajoute-t-elle.

