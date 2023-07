Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le ministre sortant des Affaires sociales Hector Hajjar anbsp; annonceacute; mardi que le nombre de familles parmi les plus pauvres, qui ont beacute;neacute;ficieacute; du projet laquo;Amanraquo;, srsquo;est eacute;leveacute; agrave; 93.676 alors que le montant total de leur financement a repreacute;senteacute; 158.856.979 dollars. La mise en oelig;uvre du projet laquo;Amanraquo; a deacute;marreacute; en mars 2022.

Le ministre sortant des Affaires sociales Hector Hajjar a tenu mardi une confeacute;rence de presse agrave; son bureau au ministegrave;re pour exposer dans les chiffres la partie reacute;aliseacute;e du projetnbsp;laquo;Amanraquo; nbsp;nbsp;nbsp;

Il a affirmeacute; que lrsquo;exeacute;cution du projet laquo;Amanraquo;nbsp;se poursuit, soulignant que les visites agrave; domicile pour une eacute;valuation de lrsquo;eacute;tat social de 61.000 familles ont deacute;marreacute; en avril 2023.

En ce qui concerne le soutien eacute;ducatif, qui est lrsquo;une des composantes du programme AMAN, M.Hajjar a indiqueacute; que le processus de paiement a commenceacute; en juin dernier pour les familles beacute;neacute;ficiaires ayant des enfants inscrits dans des eacute;coles ou instituts officiels qui sont acirc;geacute;s entre 13 et 18 ans.

laquo;Les indemniteacute;s de transport continueront de leur ecirc;tre verseacute;es pendant lrsquo;anneacute;e scolaire 2023-2024. Bien sucirc;r, de nouveaux beacute;neacute;ficiaires se joindront et recevront un soutien pour les frais de scolariteacute;, la papeterie et le transportraquo;, a-t-il dit, ajoutant que laquo;nbsp;le sixiegrave;me versement sera assureacute; agrave; la fin de ce mois, mais malheureusement, en raison du manque que de financement, nous ne serons pas en mesure de le prolonger de plusieurs mois, ce qui signifie en pratique que les familles qui ont reccedil;u plus de 17 mois recevront le dernier paiement ce mois-ci et que les familles restantes continueront agrave; ecirc;tre payeacute;es nbsp;jusqursquo;agrave; ce que 18 paiements par famille soient atteintsnbsp;raquo;.

Il a par ailleurs preacute;senteacute; en chiffre la partie du projet laquo;Amanraquo; reacute;aliseacute; comme suitnbsp;:

-Le nombre de familles beacute;neacute;ficiaires inscritsnbsp;: 583.000

-Le nombre de familles non eacute;ligiblesnbsp;:189.724

-Le nombre de familles agrave; qui les repreacute;sentants du ministegrave;re ont rendu visitenbsp;:190.000

-Le nombre de familles non eacute;ligibles apregrave;s visitenbsp;: 75.505

– Le nombre de familles beacute;neacute;ficiaires jusqursquo;agrave; juin 2023nbsp;: 93.676

-Le nombre de familles qui seront visiteacute; au cours de 2023nbsp;: 60.000

-Le total des montants verseacute;s jusqursquo;agrave; juin 2023nbsp;: 158.856.979

