Pyongyang menace d’abattre tout avion espion américain qui violerait son espace aérien

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;La Coreacute;e du Nord a menaceacute; lundi d#39;abattre les avions espions ameacute;ricains qui violeraient son espace aeacute;rien, tout en condamnant le projet de Washington de deacute;ployer un sous-marin lanceur d#39;engins pregrave;s de la peacute;ninsule coreacute;enne.nbsp;

Selon un porte-parole du ministegrave;re nord-coreacute;en de la Deacute;fense, les Etats-Unis ont quot;intensifieacute; leurs activiteacute;s d#39;espionnage au-delagrave; du niveau de guerrequot;, eacute;voquant des avions espions ameacute;ricains qui ont reacute;aliseacute; en juillet plusieurs vols, qualifieacute;s de quot;provocateursquot;, sur huit jours conseacute;cutifs.nbsp;

Un avion de reconnaissance, a-t-il preacute;ciseacute;, a aussi peacute;neacute;treacute; quot;agrave; plusieurs reprisesquot; dans l#39;espace aeacute;rien de la Coreacute;e du Nord, au-dessus de la mer du Japon.nbsp;

Dans un communiqueacute; citeacute; par l#39;agence de presse d#39;Etat KCNA, le porte-parole a mis en garde contre le risque d#39;quot;accidentquot; qu#39;aurait pu entraicirc;ner ce type d#39;action, telle que la quot;chute de l#39;avion de reconnaissance strateacute;gique de l#39;armeacute;e de l#39;air ameacute;ricainequot; en mer du Japon.nbsp; Le porte-parole a eacute;voqueacute; de preacute;ceacute;dents incidents, au cours desquels Pyongyang a deacute;jagrave; abattu des avions ameacute;ricains. Il a aussi averti Washington que ses activiteacute;s d#39;espionnage ne seraient pas sans conseacute;quence.

Le communiqueacute; a eacute;galement condamneacute; le deacute;ploiement preacute;vu par les Etats-Unis de ressources strateacute;giques en Coreacute;e du Sud, Pyongyang estimant qu#39;il s#39;agit quot;du chantage nucleacute;aire le moins dissimuleacute;quot; exerceacute; sur la Coreacute;e du Nord, et a affirmeacute; que cela constituait une grave menace pour la seacute;curiteacute; reacute;gionale et mondiale.nbsp;

Washington, conformeacute;ment agrave; une deacute;claration signeacute;e en avril avec Seacute;oul, avait notamment deacute;clareacute; qu#39;un sous-marin lanceur d#39;engins reacute;aliserait son premier accostage en Coreacute;e du Sud depuis des deacute;cennies, sans en preacute;ciser la date.nbsp;

Entre les deux Coreacute;es, les relations sont au plus bas. Le dirigeant nord-coreacute;en, Kim Jong Un, a qualifieacute; d#39;quot;irreacute;versiblequot; le statut de puissance nucleacute;aire de Pyongyang l#39;an passeacute;, et appeleacute; agrave; un deacute;veloppement accru d#39;armements, notamment d#39;armes nucleacute;aires tactiques. En reacute;ponse, Seacute;oul et Washington ont promis que Pyongyang s#39;exposerait agrave; une riposte nucleacute;aire et la quot;finquot; de son gouvernement actuel s#39;il deacute;cidait d#39;employer l#39;arme atomique contre eux.

Cette anneacute;e, la Coreacute;e du Nord a conduit une seacute;rie d#39;essais d#39;armement en deacute;pit de sanctions, notamment en testant ses missiles balistiques intercontinentaux les plus puissants.nbsp;

nbsp;

