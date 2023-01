Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – TotalEnergies a publié le communiqué suivant:

TotalEnergies et Eni ont finalisé le transfert à QatarEnergy d’une participation de 30 % dans les blocs d’exploration 4 et 9 au large des côtes du Liban.

Les accords ont été entérinés le 29 janvier à Beyrouth, à l’occasion d’une cérémonie en présence de Son Excellence le Dr. Walid Fayad, ministre de l’Énergie et de l’Eau du Liban, de Son Excellence M. Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d’État aux Affaires énergétiques du Qatar et Président‑directeur général de QatarEnergy, de M. Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et de M. Claudio Descalzi, Président-directeur général d’Eni.

En vertu de ces accords, TotalEnergies (opérateur) et Eni conserveront chacun une participation de 35 %, et QatarEnergy détiendra les 30 % restants.

« Nous nous réjouissons d’accueillir QatarEnergy sur notre domaine d’exploration au Liban. La récente délimitation de la frontière maritime du Liban avec Israël donne un nouvel élan à l’exploration du potentiel d’hydrocarbures dans le pays. Nos partenaires et nous-mêmes sommes résolus à réaliser, dès que possible en 2023, le forage d’un puits d’exploration sur le bloc 9, et nos équipes sont pleinement mobilisées pour conduire ces opérations », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

Ce nouveau partenariat élargit la collaboration entre TotalEnergies et QatarEnergy dans le domaine de l’exploration et porte à neuf le nombre de pays dans lesquels les deux entreprises sont partenaires.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

